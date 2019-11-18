Сирия и Крым наладили друг с другом торговлю в обход санкций

Москва, 18 ноября. Сирия доставила морем в Крым первую партию оливкового масла. Об этом сообщил министр промышленной политики региона Андрей Васюта. По его словам, два контейнера общим объемом в 46 тонн уже прибыли в порт республики.

Васюта уверен, что сирийское масло будет пользоваться большим спросом не только на полуострове, но и в других регионах России. Министр подчеркнул, что Сирия и Крым смогли наладить взаимовыгодную торговлю, несмотря на американские санкции.

«Сирия обложена беспрецедентными санкциями, фактически запрещающими экспорт, не многим проще торговый режим и у Крыма. В таких условиях вполне естественно, когда находящиеся под ограничениями страны налаживают бизнес-связи и взаимную торговлю», — приводит слова Васюты ФБА «Экономика сегодня».

Крым в свою очередь готов поставлять в Сирию стрелочные переводы для железных дорог, сварочные аппараты, оборудование для нефтегазовой промышленности, пластиковые трубы и другую продукцию. Министр промышленной политики полагает, что российский регион таким образом может сыграть существенную роль в восстановлении разрушенной войной промышленности Сирии.

Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины или другие официальные органы власти выпускает ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом