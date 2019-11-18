В Крыму объяснили желание Киева судиться с Москвой из-за уже полученных назад кораблей

Москва возвращает конфискованные в рамках дела о незаконном пересечении государственной границы украинские корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» обратно Киеву. Суда, являвшиеся вещественными доказательствами, больше не нужны российскому следствию и теперь отправятся в Одессу под сопровождением поисково-спасательного судна «Сапфир», а также буксиров «Титан» и «Гайдамаки».

Тем не менее, Украина собирается продолжить судиться с Россией по делу о «нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей», первые слушания по которому состоятся 21 ноября в Гааге. Зачем официальный Киев выставляет себя посмешищем, требуя то, что отдается и без всякого решения суда, Федеральное агентство новостей узнало у крымского политолога Владимира Джараллы.

«Дело в том, что нынешнее украинское руководство танцует с националистами своеобразное «танго»: они вынуждены идти на какие-то шаги, вызывающие у тех критику, и поэтому стараются заранее объяснить, что, мол, «все на самом деле не так»», — объясняет собеседник ФАН.

Это очень хорошо видно по тому, как разводились войска в Петровском и Золотом, продолжил он. Радикалы создали официальным властям серьезные проблемы своим неповиновением, и администрации Зеленского стоило большого труда их преодолеть. Параллельно с этим Киев сделал ряд странных заявлений в адрес России, которые, очевидно, должны были умаслить националистов, чтобы те не начали бунтовать вновь.

«Также и здесь: наша страна в рамках закулисных соглашений «нормандского формата» делает определенные «авансы» с большим запасом Украине, в том числе передает конфискованные корабли. Зеленский же не может просто сказать «спасибо», иначе завтра нацики обвинят его «в сдаче позиций» и разорвут в клочья. Ему приходится кусать протянутую ему руку дружбы из банального чувства самосохранения», — добавил Джаралла.

Возвращение осужденных за незаконное пересечение границы моряков также произошло в рамках подготовки к встрече в «нормандском формате», которая состоится 9 декабря в Париже, считает собеседник ФАН, и по ее итогам Зеленскому опять придется что-нибудь придумывать, дабы избежать порицания радикалов. Впрочем, добавил он, российское руководство видит всю сложность ситуации, в которой оказался президент Украины, и с пониманием относится к политическим кульбитам, которые тот вытворяет. По словам политолога, как более сильный партнер и более уверенный в себе участник Минских соглашений, Россия может позволить себе не реагировать на подобного рода демарши.

«Что же касается процесса в Гааге, то здесь может быть два развития событий: первый — Украина выигрывает, и тогда непонятно, каким образом условные «приставы» смогут повлиять на Россию, чтобы та выполнила требования суда; ну а второй — выигрывает Россия, и тогда Украина просто получает по заслугам, лишаясь остатков международной репутации», — сказал Джаралла.

По его словам, тот факт, что корабли Украине уже вернули, делает дальнейшие судебные действия просто лишенными всякого смысла.

«Хотя, возможно, они претендуют еще и на денежную компенсацию, — предположил политолог. — Но это уже традиционная позиция украинских политиков хоть где-нибудь что-нибудь да урвать».

Напомним, экипажи трех военных кораблей вместе со своими судами были арестованы в районе Керченского пролива сотрудниками ФСБ России 25 ноября 2018 года. По версии следствия, они, не предупредив о планировавшихся маневрах, незаконно пересекли государственную границу. Впоследствии, в сентябре 2019 года, обслуживающий персонал кораблей был возвращен на Украину.