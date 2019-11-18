Донбасс сегодня: ВСУ ударили по району разведения сил, Нацгвардию перебросили в зону ООС

Донбасс, 18 ноября. Украинские силовики обстреляли Донецк, есть повреждения жилого сектора. ВСУ нанесли удар из гранатометов по району разведения сил и средств. Командование бригады Нацгвардии расквартировалось в детском саду на юге ДНР. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Обстрелы народных республик силовиками Киева не утихают. За минувшие сутки обстановка вблизи линии разграничения оставалась напряженной. Вооруженные силы Украины били по семи населенным пунктам ЛНР и ДНР. По селу Красный Лиман (ЛНР) стреляли из 82-мм миномета и боевой машины пехоты. На Донецком и Горловском направлениях огонь открывался 11 раз и затронул шесть районов республики. ВСУ использовали 82-мм и 120-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

В Донецке обстрелами повреждены четыре жилых дома поселка Старомихайловка. В Горловке осколками мины повреждено хозяйственное строение. Представительство Донецка в Совместном центре контроля и координации прекращения огня дополнительно сообщило о том, что с украинской стороны произведен обстрел Петровского, где сейчас саперы ДНР проводят разминирование территории.

Нацгвардия засела в детсаде

Разведка Народной милиции ДНР зафиксировала факт прибытия в зону проведения Операции объединенных сил подразделений 23-й бригады Национальной гвардии Украины. Как рассказал спикер донецкого оборонного ведомства Олег Никитин, командование нацгвардейцев расположило свой штаб в детском саду села Кирилловка на южном направлении.

Одновременно с прибытием личного состава бригады возросли жалобы местного населения на случаи обнаружения самодельных взрывных устройств. Растяжки из опасных предметов были замечены в непосредственной близости от жилых домов.

Саботаж мирных инициатив

В своей пропагандистской работе националистические объединения используют надуманные обвинения в адрес подразделений Народной милиции, а также осуждают все мирные инициативы украинского руководства. Как рассказал представитель НМ ДНР Олег Никитин, с целью дискредитации мирного урегулирования конфликта в Донбассе радикальными организациями отпечатаны и распространяются агитационные листовки. В них президента Украины Владимира Зеленского открыто называют «предателем украинского народа».

В распространяемых материалах содержатся призывы всячески саботировать разведение войск. В связи с этим командование Операции объединенных сил приказало командирам подразделений армии проводить разъяснительные беседы с рядовым составом. В частности, командиры ВСУ должны напомнить своим подчиненным об ответственности за невыполнение приказов вышестоящего командования и убедить личный состав в правильности выбранного Киевом пути урегулирования конфликта.