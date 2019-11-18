Путин поздравил Матыцина с переизбранием на пост главы FISU

Москва, 18 ноября. Российский президент Владимир Путин поздравил Олега Матыцина с переизбранием на пост президента Международной федерации университетского спорта (FISU). Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

Глава российского государства отметил, что оказанная Олегу Матыцину единогласная поддержка участников Генеральной ассамблеи FISU является безусловным свидетельством плодотворной работы на ответственном посту.

«Высокая оценка ваших профессиональных качеств, значимого личного вклада в развитие студенческого спорта в мире», — говорится в поздравительной телеграмме.

Владимир Путин также выразил уверенность в том, что опыт и знания, которыми обладает Матыцин, будут помогать ему в реализации намеченных планов, «направленных на продвижение ценностей олимпизма, здорового и активного образа жизни среди молодежи».

Напомним, Матыцина в субботу переизбрали на пост главы FISU до 2023 года.