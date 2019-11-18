Глава МИД Белоруссии объявил о выходе отношений с РФ на качественно новый уровень

Москва, 18 ноября. Отношения России и Белоруссии в ближайшее время должны выйти на качественно новый уровень, сообщил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.

Макей напомнил, что по поручениям президентов правительства России и Белоруссии ведут интенсивную работу по согласованию документов, которые нацелены на углубление союзной интеграции двух государств.

«В ближайшее время союзные отношения между странами должны выйти на качественно новый уровень», — констатировал белорусский министр.

Он отметил, что вопросы интеграции стран будут обсуждаться на заседание совета министров Союзного государства 19 ноября. Макей уточнил, что подготовленные интеграционные документы касаются существенного усиления экономического взаимодействия России и Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подпишет ни один документ об интеграции с Россией, если он будет противоречить конституции, независимости и суверенитету его страны. Комментируя это выступление, пресс-секретарь президента России учтонил, что белорусский лидер говорил о гипотетических проблемах. Представитель Кремля констатировал, что взаимовыгодность Союзного государства «является абсолютно незыблемой».