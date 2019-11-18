Украину ждет тотальная цензура в СМИ и «украинизация» даже порносайтов

На Украине огромный общественный резонанс вызвал законопроект «О медиа», который сейчас разрабатывается комитетом Верховной рады по гуманитарной и информационной политике. По мнению киевских политологов, он является «совершенно журнаедским», «открывает двери для нечестной конкуренции» и сулит «скорый конец свободы слова в стране». Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) передает из украинской столицы.

Главным поводом для разговоров о наступлении на свободу слова на Украине стали заявления министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского.

«Мы считаем, что можем и должны формировать новые правовые модели, которые позволяют эффективно отличать «фейк» от «не фейка», отвечать на вызовы гибридной войны и бороться с таким явлением, как «глубинные фейки», — сказал он.

Глава ведомства предложил усилить уголовную ответственность для журналистов за неправдивую или манипулятивную информацию. Кроме того, он заявил о желании ввести в законодательство понятия «опасная информация», «дезинформация» и «недостоверная информация». По мнению министра, «это очень важно в условиях информационной войны с РФ», а также «в связи с возможным финансированием некоторых СМИ страной-агрессором».

Киевские эксперты и политологи крайне негативно восприняли эти заявления Бородянского. А сам законопроект «О медиа» они назвали «ксенофобским и дискриминационным». Глава наблюдательного совета киевского «Центра свободы слова» Елена Бондаренко полагает, что «в стране происходит очередное наступление на свободу слова и скоро этой свободе вообще придет конец».

«Положения и тезисы о СМИ, предложенные министром и прорабатываемые в Верховной раде, направлены на жесткое цензурирование информационного контента. Это совершенно журнаедская инициатива и прямое наступление на свободу слова, — заявила она. — По моим данным, в тексте законопроекта «О медиа» поднимается вопрос рентабельности СМИ. Но, извините, сегодня практически все медиаресурсы на Украине спонсируются большими медиагруппами из побочных бизнесов. В этом случае санкции должны быть наложены на холдинг «1+1», спонсируемый олигархом Коломойским».

Однако, по словам Бондаренко, пока происходит ровно наоборот — канал «1+1» сам откровенно дискриминирует те медиа, которые «подъедают куски информационного пирога Украины». А министр Бородянский (которого связывают с медиагруппой олигарха Виктора Пинчука StarLightMedia. — Прим. ФАН) «объявляет бессмысленным нахождение на рынке частных СМИ, показывающих прибыльность», считает эксперт.

«По сути, действующие «политики нового призыва» создают новую монополию в сфере массмедиа и подобными законами расчищают для нее путь, — уверена Бондаренко. — Таким образом, мы вскоре придем к прямой цензуре в политике, когда любую информацию можно будет назвать «фейком», «вбросом», «уткой» и т. д., если она не понравится власти. Кроме политической дискриминации, в законе есть еще и языковая. Многие нормы этого законопроекта делают акцент на исключение всего русскоязычного контента. Тот же Бородянский публично заявлял, что «государство должно ввести ограничения на владение СМИ россиянами, а также на использование российского капитала для финансирования украинских СМИ».

По мнению медиаэксперта Ирины Гавриловой, представители украинской власти прямо называют издания, говорящие о необходимости сближения с Россией и скорейшего установления мира в Донбассе, «сепаратистскими» и «украинофобскими».

«Именно против них направлен будущий закон «О медиа», он будет пресекать деятельность тех СМИ, кто занимает пророссийскую позицию, — говорит она. — При этом не так давно президент Владимир Зеленский анонсировал «громкую историю, которая очень плохо закончится для партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Он интересовался, откуда у этой политсилы деньги на финансирование себя и своих каналов? Зеленский намекал на дружеские связи с Москвой одного из лидеров «Оппоплатформы» Виктора Медведчука».

С молчаливого согласия высшей власти телеканалы NewsOne, «112 Украина» и ZIK, которые связывают с Виктором Медведчуком, «постоянно подвергаются критике и проверкам», отметили политологи. Так, 26 сентября Нацсовет по радио и ТВ лишил телеканал «112 Украина» цифровой лицензии на вещание.

«Затем здание телеканала вообще обстреляли из гранатомета радикалы. А потом тот же Нацсовет по ТВ и радио вознамерился внепланово проверить NewsOne за «разжигающие вражду высказывания». При этом журналисты канала постоянно подвергаются физическим нападениям со стороны националистов. В общем, абсолютно ясно, против кого и чего будет направлен новый закон «О медиа», — считает Гаврилова.

Эксперты напомнили, что нынешние идеологи создания дискриминации в украинских медиа сами пять лет назад громко протестовали против принятия «диктаторских законов» 16 января 2014 года, когда власть Виктора Януковича пыталась ввести уголовное наказание за клевету.

«Тогда, в период принятия «диктаторских законов Януковича», все эти Бородянские публично исходили на биоотходы. И мы помним, как Евросоюз вмешался и заявлял, мол, «такое недопустимо в демократическом государстве». Сейчас никакой реакции Европы и Запада вообще почему-то не слышно», — сказала Гаврилова.

По мнению Елены Бондаренко, ни одна цивилизованная страна в мире не позволяет себе устанавливать «стандарты новостей», а также наказывать журналистов и СМИ за их неисполнение. Создавая такой закон на Украине, нынешняя власть просто начинает борьбу с оппозиционными СМИ и блогерами — такими как Анатолий Шарий и Татьяна Монтян.

«Новый закон «О медиа» символизирует собой наступление в стране эпохи нечестной политической и бизнес-конкуренции в пользу власти, — констатирует глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. — Власть хочет внедрить законы о «стандартизации» массмедиа из опасений, что в ближайший год могут состояться досрочные парламентские выборы. Если события будут развиваться именно так, то на них у «Оппозиционной платформы — За жизнь» может быть намного более весомый результат, чем на выборах в августе 2019 года».

Золотарев предложил власти «быть последовательной в своих шагах и тогда уж заняться украинизацией порносайтов».

«Сегодня украинские СМИ — это дорогая олигархическая игрушка. Но если власти выставляют себя либертарианцами, то пусть они будут последовательны. В конце концов, можно, например, украинизировать Pornhub, — заявил политолог. — Это один из самых популярных порносайтов на Украине, мы входим в первую десятку стран, жители которых чаще всего его посещают. В целом я уверен, что все попытки унифицировать информпространство в нашей «стране большого базара» заведомо обречены на провал. Тем не менее основной угрозой сейчас выступает именно нечестная конкуренция. А угроза свободе слова вторична, так как ее на Украине просто нет».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров разработать законопроект «О медиа» до 31 декабря 2019 года.