Эксперт объяснил, зачем «Газпром» направил «Нафтогазу» последнее предложение по транзиту

Россия по газовому направлению показывает готовность к конструктивному взаимодействию с Украиной. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

Предложение России

«Газпром» направил «Нафтогазу» официальное предложение о продлении транзитного контракта. В российской газовой компании уточнили, что готовы заключить новый договор на год с учетом прогнозного спроса в Европейском союзе.

Обязательными условиями были названы:

— отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на «Газпром» штрафа за «нарушение экономической конкуренции»;

— отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств;

— отзыв ходатайства «Нафтогаза Украины» об инициировании Европейской комиссией расследования против «Газпрома».

Также Россия ждет решения Украины относительно прямых закупок с 2020 года.

Действующий контракт на транзит российского газа в ЕС истекает в этом году, а стороны пока не договорились о его продлении. «Нафтогаз» пытается принудить «Газпром» к пролонгации договора на выгодных для себя условиях, обязав российскую компанию предоставить гарантии на прокачку определенного объема газа.

РФ же настаивает на отмене всех судебных претензий со стороны Украины, как на обязательном условии сделки. На сегодняшний день, если верить главе «Нафтогаза» Андрею Коболеву, Киев намерен взыскать с Москвы по газовым спорам не менее 22 млрд долларов. При этом он не стал уточнять, что конкретно входит в эту сумму.

Готовность к переговорам

Как отметил Евгений Валяев, перед встречей в «нормандском формате», которая запланирована на начало декабря, Россия хотела бы подойти с целым рядом успешных кейсов, показывающих конструктивный уровень во взаимоотношениях Москвы и Киева. Обмен пленными по формуле «35 на 35», передача Киеву украинских судов «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», а также разморозка работы Керченского пролива и всего Азовского моря, из-за чего Мариупольский и Бердянский морские порты снова работают, — все эти события создают позитивный фон для встречи в «нормандском формате» и показывают готовность Москвы и Киева к дальнейшим переговорам.

«Газовый вопрос стоит особняком, так как является более сложным, но Москва и по этому направлению показывает готовность к конструктивному взаимодействию с Киевом. Предложенный «Газпромом» вариант продления транзитного контракта является открытым и прозрачным, но несет для Киева определенные риски. В первую очередь они связаны с вероятным недовольством Вашингтона, если Киев пойдет на заключение подобного контракта. Условия заключения выгодного для Киева контракта лишат их козырей для давления на «Газпром» в будущем», — пояснил Евгений Валяев.

Эксперт заметил, что в таком случае «Нафтогазу» придется отказаться от претензий во всех международных судебных инстанциях. Подписание этого контракта несет и внутриполитические риски для президента Украины Владимира Зеленского, так как этим контрактом он перечеркнет работу предыдущего президента Петра Порошенко по этому направлению, которая считается успешной.

«Если взвешивать все риски для Киева, то можно прогнозировать, что в нынешнем виде контракт не будет продлен. Скорее всего, на встречу в «нормандском формате» Киев и Москва выйдут без транзитного контракта, и этот вопрос будет подниматься с лидерами Германии и Франции. Уже на самой встрече будет найден какой-то компромиссный вариант, который бы учитывал только определенные пункты требований «Газпрома» по продлению», — добавил Евгений Валяев.

Политолог напомнил: представитель «Нафтогаза» высказывался ранее, что они рассмотрят предложения «Газпрома», но не готовы к полному обнулению отношений. Киев хотел бы сохранить за собой хотя бы какие-то козыри по будущему взаимодействию с «Газпромом». Москва скорее готова пойти на уступки, так как изначальные условия по продлению транзитного контракта с ее стороны весьма жесткие. Можно предположить, что со стороны «Газпрома» это тактический ход — требуй большего и получишь желаемое.