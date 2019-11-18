Вишневского заподозрили в домогательствах к сотрудницам ЗакСа и коррупции

В связи с секс-скандалом вокруг Бориса Вишневского в обществе встал вопрос, сможет ли этот человек дальше продолжать свою политическую деятельность в качестве депутата Санкт-Петербургского Законодательного Собрания (ЗакС) и члена партии «Яблоко». С просьбой прокомментировать ситуацию Федеральное агентство новостей обратилось к политологу Наталье Елисеевой.

«Давайте говорить откровенно — довольно много преподавателей пристают к своим ученицам в вузах. Тут уже даже не столь важно, достигла ли девушка совершеннолетия или нет — дело в этических правилах, которые, безусловно, таким образом нарушаются. И раз они нарушаются Вишневским на преподавательском поприще, то стоит задуматься, не происходит ли этого где-нибудь еще — например, при осуществлении им законотворческой деятельности. Такой человек нуждается в тотальной «проверке на вшивость», если вы понимаете, о чем я», — заявила собеседник ФАН.

Елисеева усомнилась, что домогательства похотливого «яблочника» ограничились стенами РГПУ им. А. И. Герцена. Вполне возможно, считает она, что и сотрудницы аппарата ЗакСа испытали на себе пристальное внимание оппозиционного депутата.

«Если такие прецеденты имели место быть в жизни человека, то, скорее всего, они затронули все ее аспекты. Пользуясь служебным положением, он мог заниматься не только домогательствами, но и коррупцией», — считает политолог.

По ее мнению, в этой ситуации, будучи пойманным за руку, Вишневский должен признать свои ошибки и покаяться. Только так он сможет получить прощение общества. Если же он будет отпираться, пытаться все свалить на некую «информационную атаку» и очередной «заказ», на его политической карьере можно будет поставить крест — людям надоела его бесконечная ложь.

«Как честный человек он должен был бы подать в отставку — и с поста депутата, и с должности преподавателя — но ведь мы с вами понимаем, о ком идет речь. Вишневский ничего из этого не сделает: этика и мораль — это не к нему и не о нем. Как, впрочем, и о партии, в которой он состоит — «Яблоко» будет всеми силами пытаться его выгородить, однако совершенно очевидно, что в процессе «спасения» своего депутата оно будет затянуто в репутационную трясину, в которую ее тащит за собой Вишневский», — считает собеседник ФАН.

Что же касается решения петербургского ЗакСа, то вопрос об исключении им Вишневского из своих рядов будет поднят в том случае, если позор «яблочника» выйдет на федеральную новостную повестку, предположила Елисеева. Однако если все так и останется на уровне города, его просто пожурят и посоветуют в следующий раз выбирать студенток посговорчивее — вот и все.

Тем не менее, продолжила она, в настоящее время очень сильно звучит голос гражданского общества — и, если оно явно выскажется против нахождения таких политиков и преподавателей на своих местах, петербургским депутатам придется избавиться от «дурной овцы в стаде».

Прокомментировал ситуацию вокруг обвинений в адрес своего бывшего коллеги и член комитета Государственной думы по международным делам Виталий Милонов (до своего избрания в Госдуму он также был депутатом петербургского Закса).

«Ситуация с оппозиционными депутатами в Петербурге действительно печальная: сначала вот Резник-наркоман (кстати, тоже бывший «яблочник»), попавшийся на курении марихуаны, теперь вот Вишневский. Стыдно за него, честно сказать. А вообще, если он не сможет доказать свою непричастность к домогательствам, то должен подать в отставку: ведь, благодаря Вишневскому задета честь представительного органа власти бывшей столицы Российской империи», — заявил депутат.

Напомним, разоблачение депутата Законодательного Собрания Петербурга и преподавателя РГПУ им. А. И. Герцена Бориса Вишневского случилось после того, как в редакцию издания Nation News попало письмо девушки по имени Кристина, у которой тот вел занятия на первом курсе. Она рассказала о попытках домогательства по отношению к ней со стороны статусного мужчины, которые тот преподносил как условие сдачи ею необходимых зачетов по его предмету (политология).

После широкой общественной огласки девушка согласилась дать очное интервью, в котором заявила, что жертвой домогательств становилась не только она, но и другие студентки. Позже на электронную почту Федерального агентства новостей пришло письмо от девушки Алины, которая также пожаловалась на домогательства со стороны Вишневского.

На фоне творящихся бесчинств за стенами учебных заведений: убийства в СПбГУ и домогательств в РГПУ им. А. И. Герцена — петербуржцы вышли на улицы города с серией одиночных пикетов. В частности, глава Российского профсоюза студенческой молодежи Артем Семенов заявил о недопустимости покрывания вузами преподавателей, причастных к совершению преступлений.

Федеральное агентство новостей не позволит замолчать факты домогательств и прочих проявлений «неуставного» поведения по отношению к российским студентам. Все когда-либо столкнувшиеся с данной проблемой учащиеся, желающие реализовать свое право на справедливость, могут писать нам на почту info@riafan.ru.