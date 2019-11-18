Сирия, 18 ноября. Террористы ИГИЛ1 совершило нападение в Хаме на конвой сирийской армии. В Ракке застрелен высокопоставленный курдский боевик. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: нанесли удар по расположениям боевиков «спящей ячейки» ИГИЛ.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение боевиков ИГИЛ в Хаме, в Идлибе обменялись ударами с радикалами альянса «Тахрир аш-Шам», в Хасаке заняли один поселок у города Рас-аль-Айн.

«Исламское государство1»: взяли на себя ответственность за нападение на САА в Хаме, в Дейр-эз-Зоре сожгли грузовик SDF.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляли укрытия сирийской армии на юге провинции Идлиб.

Курдские вооруженные группировки: обстреливают укрытия протурецких сил в Хасаке, в Дейр-эз-Зоре потеряли один автомобиль.

ВС Турции и союзные силы: в Алеппо разогнали протестующих у здания полиции в Аль-Бабе, обмениваются ударами с курдскими боевиками на севере Хасаки.

Провинция Алеппо

Как передает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), в районе мечети Аль-Кабир в центре города Аль-Баб неизвестные боевики на мотоцикле открыли огонь из автоматов по автомобилю, который принадлежал протурецким силам. Атака нанесла только материальный ущерб автомобилю, сами бойцы, которые находились в салоне автомобиля не пострадали и открыли по нападающим ответный огонь, однако, они успели покинуть место происшествия.

Демонстрации среди местного населения продолжаются, жители требуют выдать им для расправы обвиняемого в организации теракта в Аль-Бабе, в результате которого пострадало 18 человек. Напомним, что вчера турецкая разведка задержала боевика, связанного с группировкой «Рабочая партия Курдистана», подозреваемого в совершении теракта на окраине города и заключила под стражу. Турецкая военная полиция установила заграждения у полицейского участка, где содержат арестованного. Против наиболее активных демонстрантов полиция вынуждена была приметь силу. Десять молодых людей в центре города демонтировали парковую ограду в знак протеста. Полиция открыла огонь по колесам автомобиля, когда вандалы попытались скрыться на нем с места преступления.

Провинция Идлиб

У города Тель-Турки боевики альянса «Тахрир аш-Шам» открыли огонь по укрепления военнослужащих Сирийской арабской армии (САА). Как сообщает подконтрольный боевиками медиаресурс «Ибаа», боевики ударили по линиям обороны армии противотанковыми снарядами типа «Слон». Как сообщают оппозиционные ресурсы, в результате обстрела пострадало несколько человек.

В районе поселка Тель-Нар ВКС РФ в ходе боевого вылета нанесли точечные удары по укрытиям радикалов. Подразделения сирийской армии обстреливают из пулеметов опорные пункты радикалов у поселка Бискла, как сообщает источник новостей в сети Twitter (@ufuk sy).

Провинция Ракка

Террористы «Исламского государства» взяли на себя ответственность за поджог грузового автомобиля в районе города Ракка. Как передает местный источник в сети Twitter (@Sreat q8), грузовик принадлежал боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF). Кроме самого автомобиля никто не пострадал.

По данным агентства Halab Today, один из членов «Демократических сил Сирии» (SDF) и глава самоназваной администрации города Ат-Табка был застрелен неизвестными. Несколько вооруженных людей в масках открыли огонь на улице огонь поражение. Ответственность за нападение пока что не взяла ни одна из группировок, под подозрением террористы из «спящих ячеек» ИГИЛ.

Провинция Хама

Боевики ИГИЛ также заявили о своей причастности к нападению на патруль сирийских военнослужащих в районе поселка Аль-Аюр. Как сообщает новостной портал Sputnik, боевики устроили засаду после чего обстреляли патруль САА, военнослужащие в ответ открыли огонь и завязалась перестрелка. Как отмечает источник, несколько в результате террористов были ранены и убиты. Однако, четверо солдат получили ранения, с которыми доставлены в ближайший госпиталь. В район столкновения со «спящей ячейкой» прибыл боевой вертолет ВВС Сирии, который нанес несколько точечных ударов по местам скопления террористов.

Провинция Хасака

Продолжают поступать сообщения об ожесточенных боях между отрядами «Демократических сил» и протурецким ополчением в районе трассы М-4, конкретно на участке, который соединяет город Тель-Тамр и административный центр провинции город Хасака, о чем сообщает новостной портал Step News. Пока ни одна из сторон не объявила о своих потерях. Линия столкновения растянулась до поселка Абу-Расин, где стороны обстреливают друг друга с применением среднего и тяжелого вооружения.

К востоку от города Рас-аль-Айн сирийская армия взяла под свой контроль деревню Аль-Дардар, о чем сообщает агентство Alk Habour 21.

1 Организация запрещена на территории РФ.