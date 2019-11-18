Навальный показал свое настоящее отношение к сторонникам, призывая к беспорядкам с жертвами

Москва, 18 ноября. Скандальный блогер Алексей Навальный мечтает устроить в России беспорядки по сценарию Боливии и Колумбии, пишет Telegram-канал «Фонд Бабла с Коррупцией».

Основатель так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК), признанного в РФ иноагентом, в одном из своих интервью для «Эха Москвы» признался, что хотел бы устроить в России беспорядки, как были в Боливии и Колумбии. Однако о многочисленных пострадавших и десятках жертв среди мирных жителей в этих странах псевдооппозиционер решил умолчать.

Подобные заявления для «борца за справедливость» — не редкость. Ранее одиозный блогер уже предлагал провести в России протестные акции, позаимствовав опыт Алжира, где в ходе митингов пострадали около ста правоохранителей и вдвое больше участников сборища. Еще около сотни активистов были задержаны.

«О пользе выхода на улицу. Алжирцы вышли — и старый хрыч Бутефлика (пятый президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика. — Прим. ФАН), сидящий у власти миллион лет, отказался идти на пятый срок. Выходите на улицы, граждане. Это эффективно», — приводит Nation News слова «оппозиционера».

Судя по всему, Навального ни капельки не пугает количество пострадавших и погибших в ходе беспорядков в Боливии, Колумбии и Алжире. Да и такими заявлениями блогер в очередной раз продемонстрировал свое отношение к сторонникам — для него навальнята так и остались пушечным мясом. Даже после летних беспорядков, которые устроил Навальный со своими «друзьями», блогер питает надежду, что еще в силах вывести на улицы тех, кто способен «изменить будущее РФ».

Однако старания Навального в очередной раз напомнить о себе терпят фиаско — от «оппозиционера» отвернулись не только коллеги из ФБК, но и западные спонсоры. Все дело в том, что уровень доверия к скандалисту скатился из-за его пренебрежительного отношения к «коллегам по цеху» и скандалов с финансовыми махинациями.

В сентябре блогер сбежал из России, когда в офисах ФБК начались обыски по делу об отмывании денег. Соратники псевдооппозиционера поспешили покинуть учреждение, видя, как их босс отказал в помощи, предпочитая спасать себя. Отмечается, что Навальный также может лишиться поддержки беглого олигарха Михаила Ходорковского.