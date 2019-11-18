Силовики начали разгон протестов в Грузии. События дня. ФАН-ТВ

В Грузии начался разгон протестов Мирные акции в Тбилиси медленно, но верно перерастают в беспорядки. Полицейские начали разгон активистов у грузинского парламента, и сейчас к центру столицы стягивается все больше силовиков. Кроме щитов и дубинок, которыми они вооружились, тушить огонь протеста прибыли машины с водометами. Но, похоже, что это не остудило пыл митингующих, а лишь привело к массовой давке. Такого сценария стоило ожидать, ведь грузинские власти не только отказались выполнять требования бунтовщиков, но и пригрозили им силовыми методами, если те не разойдутся. Конструктивного диалога, как видно, уже не получится. Напомним, что новая волна протестов в Тбилиси началась из-за недавних решений парламента. В преддверии выборов 2020 года депутаты решили не менять смешанную избирательную систему на пропорциональную. Хотя лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили обещал, что поправки будут приняты. В итоге политическая реформа не удалась, а граждане почувствовали обман. Вслед за этим на улицы вышли сторонники оппозиционного лагеря (других парламентских партий и различных общественных движений). Они призвали к досрочным выборам и, вероятно, теперь их аппетиты будут лишь расти.

Россия передала Украине задержанные корабли Корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», почти год простоявшие в керченском порту, наконец, сменили прописку. Россия передала Украине знаменитое трио нарушителей наших границ. Ровно через неделю они могли справить годовщину ареста, но сегодня уплыли восвояси. Дипломаты российского МИД особо подчеркнули: позиция Москвы никак не изменилась — инцидент 2018 года остается грубой провокацией. Причем не только против России, Киев бездумно подставил своих же, украинских моряков, исполнявших этот незаконный приказ. Формальный повод для возвращения нашелся быстро — они переданы украинской стороне на ответственное хранение как вещдоки, следствие в отношении них уже завершилось и их дальнейшее пребывание на территории России не требуется. Напомним, что 25 ноября прошлого года три корабля ВМС Украины пересекли нашу границу в Керченском проливе. Экипажи отправились под суд, но вернулись на родину в сентябре, когда Москва и Киев обменялись пленными. Впрочем, назвать инцидент исчерпанным пока нельзя. Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Украина будет использовать Международный суд ООН для атаки на Россию и докажет, что проход кораблей якобы был мирным и законным. Поэтому не исключено, что тройка мореходов, лихо бороздя просторы, снова заплывет куда-нибудь не туда. В одну реку, как известно, дважды не входят, а вот о проливах никто ничего не говорил.