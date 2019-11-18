Травокур Резник пытается спасти угодившего в секс-скандал Вишневского

Депутат петербургского ЗакСа, преподаватель РГПУ имени Герцена Борис Вишневский не стал помогать своим защитникам, которые вышли на пикет в центре Петербурга.

Несколько человек решили провести пикет в центре Петербурга, чтобы поддержать обвиненного в сексуальных домогательствах Вишневского. Однако пикет на оживленной улице города привлек внимание сотрудников полиции, в результате чего участников акции задержали и доставили в 20 отдел для проверки документов.

Вишневский не посчитал нужным отправиться в полицейский участок, чтобы помочь своим защитникам. Депутат ограничился телефонным звонком в 20 отдел полиции, однако там отказались давать информацию по телефону. В скором времени участников пикета отпустили, о чем Вишневский сообщил в соцсетях.

«По телефону мне в 28-м отделе полиции информацию дать отказались, а приехать у меня по семейным обстоятельствам возможности не было. Но ребята справились», — сообщил Вишневский в своем Telegram-канале.

Напомним, в начале ноября в редакцию издания NationNews обратилась бывшая студентка РГПУ имени Герцена, которая сообщила о сексуальных домогательствах со стороны Вишневского. По ее словам, Вишневский приставал к студенткам, обещая помощь в учебе и благоустройстве.

Девушка не смогла получить помощи от правоохранителей и руководства учебного заведения, поэтому обратилась к журналистам. По ее словам, Вишневский обладает обширными связями с петербургской элитой, поэтому всегда остается безнаказанным.

По мнению главы Института политических исследований Сергея Маркова, история о домогательствах Вишневского к студенткам может привести к очень серьезным последствиям, поэтому депутат пытается сохранить репутацию, используя свои связи.

«Он понимает, что эта история может привести к очень серьезным последствиям. И он прекрасно знает, что это правда. Люди, которые выходят его поддержать, — представители «оппозиции», и они, конечно, говорят, что это «преследование», — считает Марков.

Стоит отметить, что попавшему в секс-скандал Вишневскому также пытаются помочь и его коллеги. При этом некоторые из них обладают весьма сомнительной репутацией.

Так, за Вишневского решил заступиться уличенный в употреблении наркотиков депутат петербургского ЗакСа Максим Резник. В мае 2019 года Резника уличили в употреблении наркотических веществ. Соседи засняли, как депутат раскуривает запрещенные вещества на балконе. Тогда Вишневский поддержал Резника, встав на его защиту. Теперь Резник вынужден «отдавать долг» своему коллеге, покрывая его домогательства к молодым студенткам.