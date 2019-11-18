«Хороший» преподаватель Вишневский оказался РГПУ им. Герцена нужнее, чем студенты

Санкт-Петербург, 18 ноября. Руководство РГПУ имени Герцена пытается замять скандал с преподавателем и депутатом Борисом Вишневским, считает одна из бывших студенток, которая обвинила парламентария в домогательствах.

«А что им остается делать? Он один из лучших людей, у них на хорошем счету. Естественно, они не захотят терять такого человека. Ученики, студенты — они есть, были и всегда будут в институте. Хорошего педагога, хорошего, по их мнению, им будет достаточно сложно найти на это место», — пояснила девушка Nation News.

Напомним, что ранее на адрес интернет-ресурса поступило письмо от бывшей студентки Вишневского Кристины, которая обвинила своего преподавателя в домогательствах. Позже аналогичное письмо от другой выпускницы РГПУ Алины получило Федеральное агентство новостей.

По словам авторов писем, Вишневский выбирал приезжих студенток, у которых в Петербурге нет родных и близких, а также неоднократно напоминал им о своем депутатском статусе, который предполагает неприкосновенность.

После этого руководство вуза под угрозой отчисления запретило студентам размещать в соцсетях информацию об их неформальных отношениях с преподавателями и общаться с прессой. Петербуржцы между тем зарегистрировали петицию с требованием провести проверку в отношении депутата.