Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 18 ноября.

Россия передаст Украине задержанные военные корабли, а Киев попытается извлечь из этого максимум информационной выгоды. Эксперт назвал передачу кораблей ВМСУ «величайшим позором Украины».

Алексей Пушков прокомментировал заявление депутата ЕП от Польши Витольда Ващиковского, рассказавшего, как Украине «вернуть» Крым. Сенатор Пушков заявил, что совет Украине по «возвращению» Крыма лишен смысла.

Отработка Израилем противодействия российским С-400 «Триумф» является признанием достоинств зенитной ракетной системы. Американские СМИ рассказали о страхе Израиля перед С-400 «Триумф».

Журналисты японского издания The Japan Times заявили, что Украина чувствует себя брошенной США страной. Японские журналисты заявили, что Украина чувствует себя брошенной США страной.

Ройзман решил официально продаться Ходорковскому, чтобы вернуться в большую политику посредством выборов в ГД РФ в 2021 году. Евгений Ройзман официально продался Ходорковскому на конференции «Россия для граждан».

Политехнический университет в Гонконге стал полем битвы для протестующих. Моралес заявил об угрозе гражданской войны в Боливии. Турция обвинила курдских радикалов в освобождении около 800 террористов. Протестующие требуют досрочных парламентских выборов в Грузии. События дня. ФАН-ТВ.

Телеведущий и экс-супруг певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев спровоцировал скандал с Лерой Кудрявцевой из-за неудачной шутки. Бывший муж Жанны Фриске устроил скандал с телеведущей Лерой Кудрявцевой.

Садальский привел в пример Милявской развод советской кинозвезды Людмилы Целиковской с режиссером Юрием Любимовым. Садальский раскритиковал Лолиту за поведение после развода.

Депутат фракции «Слуга народа» Александр Мережко тонко намекнул украинским избирателям, что их предали. Депутат Зеленского объяснил предательство избирателей цитатой Шарля де Голля.

Украинские власти в настоящее время не готовят альтернативу для Минских соглашений. Украина заявила о готовности пересмотреть отдельные пункты Минских соглашений.