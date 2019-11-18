В ФРГ заявили, что политика Запада привела к катастрофе в Сирии

Москва, 18 ноября. Политика стран Запада и ФРГ привела к катастрофе на территории Сирии. Соответствующее заявление сделал официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной.

Он подчеркнул, что разрушения в САР связаны с западной поддержкой исламистских террористов. По словам Александера Ноя, «партнеры в НАТО по-прежнему не дистанцировались от идеи свержения президента Сирии Башара Асада».

«Западная политика, политика правительства ФРГ в значительной степени привела к катастрофе в Сирии. Запад несет часть вины за то, что Сирия была так разрушена, потому что ощутимо поддерживает исламистских террористов», — сказал он в беседе с корреспондентом в интервью РИА Новости.

По его словам, РФ и Сирия должны тщательнейшим образом «обдумать, хотят ли они допустить западное дестабилизирующее влияние в Сирии». Ной обратил особое внимание на то, что интересы Москвы «не заключаются в том, чтобы Запад снова обозначил присутствие в Сирии», а этого не понимают в ФРГ.

Как отметил политик, кооперация с Западом в вопросе о помощи в восстановлении Сирии может привести к «высокой цене вопроса». Он также призвал снять введенные против Сирии санкции.

Ранее в министерстве обороны РФ проинформировали, что российские наблюдатели в Сирии за сутки зафиксировали 23 нарушения режима прекращения огня. Турция сообщила о 17 фактах обстрелов.