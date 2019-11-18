Муратов узурпировал власть в «Новой газете» и устроил фальсификации на выборах главреда

Дмитрий Муратов, руководивший «Новой газетой» на протяжении 22 лет, вновь стал главным редактором издания. Однако некоторые сотрудники остались недовольными такими итогами, поскольку Муратов никогда не уступал свое место другим кандидатам. Теперь его обвиняют в «рокировке», диктатуре и нежелании разбираться в проблемах скандально известной газеты.

Дмитрий Муратов — российский журналист, телеведущий и один из основателей «Новой газеты». Он возглавлял это издание с февраля 1995 года по ноябрь 2017-го, лишь единожды уступив место главреда Сергею Кожеурову. Процедура выбора главного редактора проводится в «Новой» раз в два года, и в ноябре 2019-го Муратов решил вновь выдвинуться на пост главы общественно-политического издания.

Согласно данным, полученным из открытых источников, по итогам голосования среди штатных сотрудников «Новой» за кандидатуру Муратова на выборах проголосовали большинство — 51,7% членов редакции, состоящей из 74 человек. Казалось бы, вполне рядовое событие для небезызвестного издания, существующего более 22 лет, однако не все так просто, и в голосовании заподозрили фальсификации.

Как Муратов и Кожеуров «Новую» захватывали

Ранее упоминалось, что с 2017 по 2019 год пост главреда «Новой газеты» занимал малоизвестный Сергей Кожеуров, который также выдвигался и на сей раз. Помимо Кожеурова, в качестве альтернативной кандидатуры выступил специальный корреспондент издания Илья Азар, занявший только третье место на голосовании. Именно это «поражение» впоследствии стало причиной негодования спецкора, объяснившего свое выдвижение желанием выразить протест вопиющей несправедливости в редакции — за всю историю существования «Новой» руководил только Муратов, а его двухгодовая замена в лице Кожеурова стала своего рода рокировкой на неопределенный промежуток времени.



На своей странице в Facebook Азар заверил, что хотел выдвинуть свою кандидатуру, чтобы «выразить протест против рокировки Муратова и Кожеурова» и тем самым привлечь внимание к проблемам «Новой», которыми единственные главреды либо не занимались совсем, либо решали «чересчур медленно». Очевидно, сотрудники издания недовольны, что ими на протяжении 22 лет руководят одни и те же люди, совершенно не заинтересованные во «внутренних вопросах».

В этом контексте интересно, что 17 ноября 2017 года Муратов в интервью РБК впервые изъявил желание покинуть свой пост, объяснив это банальной «усталостью». Тогда же он признался, что 22 года работы главным редактором «Новой газеты» стали для него «перебором» и данный срок будет последним. Выходит, что Дмитрий обманул сотрудников издания, выдвинувшись в 2019 году на должность главреда снова.

Бунт и фальсификации на выборах главного редактора «Новой газеты»

Таким образом, становится ясно, что возмущение Азара было вызвано неспроста — Муратов действительно превратился в нежелательного персонажа для «Новой», так как за два десятка лет внутренних проблем у газеты накопилось достаточно много, но решать их никто не хотел и, по всей видимости, не решит еще как минимум два года.



Если обратить внимание на страницу Ильи Азара в Facebook, то можно убедиться, что многие люди искренне не одобряют деятельность Муратова в качестве главного редактора. В среду, 13 ноября, состоялись дебаты среди кандидатов на «выборы в главные редакторы». По словам журналиста, захватившие власть в «Новой» Муратов и Кожеуров ожидаемо проигнорировали затронутые им сложные темы и ушли от ответов на острые вопросы. Не секрет, что «Новая» на протяжении всей своей истории сталкивается с проблемами на законодательном уровне, в связи с чем нельзя исключать и то, что именно на этой почве сотрудники устраивают «междоусобные разборки».



Незадолго до «выборов» главреда на сайте радиостанции «Эхо Москвы» появилось голосование, в котором пользователи высказались за целесообразность выдвижения Азара на соответствующую должность. Очевидно, что кандидатура спецкора пользуется определенным количеством симпатий — 69%.

При этом в комментариях к записи Азара подписчики также выразили негодование касательно персоны Дмитрия Муратова, который позже станет «победителем на выборах» после спланированной в 2017 году рокировки с Сергеем Кожеуровым.

В пятницу, 15 ноября, выборы главреда «Новой газеты» все же состоялись, о чем Азар и поспешил сообщить у себя в Facebook. В публикации отчетливо прослеживается недовольство малой поддержкой спецкора и общая ирония над ситуацией — он сделал иллюстрацию с нецензурным лозунгом. На ней также изображены Кожеуров и Муратов с видным намеком на диктатуру, под которой существовала «Новая» в последние два десятилетия.

Интересно, что сама «Новая» обозначила правила голосования: в нем принимают участие только сотрудники издания. Их насчиталось 142 человека. Сотрудниками издания могут считаться все работники, кто оформлен в соответствующем юридическом лице. А это значит, что ими могут быть уборщики, бухгалтеры, кадровики, рекламщики и другие сотрудники, не имеющие прямого отношения к работе редакции. Соответственно, они могут голосовать по указке, чтобы добавить необходимое количество голосов нужному кандидату, не задумываясь, как это отразится на редполитике и работе издания.

Это находит подтверждение и в комментариях на странице Азара, которые он не стал опровергать.

Кто такой Дмитрий Муратов

Муратов Дмитрий Андреевич родился 30 октября 1961 года в Куйбышеве. После образования «Новой» он являлся членом редколлегии, специальным корреспондентом в зоне боевых действий и заместителем главного редактора. С 1983 по 1985 год проходил службу в армии СССР, где гордо называл себя «сержантом Советской армии» и «специалистом, засекречивающим аппаратуру связи».



С 1997 по 2000 год Муратов вел передачи «Пресс-клуб» на ОРТ и «Суд идет» на телеканале НТВ. В 2004 году он вступил в оппозиционную партию «Яблоко». В настоящее время является доверенным лицом Григория Явлинского, возглавляющего фракцию. Уже через семь лет главред «Новой» вошел в избирательный список «Яблока» под непроходимым в Думу 101-м номером по предварительной договоренности с Явлинским. Называя цель своего прихода в совет, журналист заявил о желании «отдать дань товариществу», что на самом деле может говорить о его стремлении получить влияние в правительственных кругах.