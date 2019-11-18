Ковитиди призвала ЕС признать воссоединение Крыма с РФ важнейшим событием XXI века

Член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди призвала Европу как можно скорее осознать воссоединение полуострова с Россией и признать одним из важнейших геополитических событий XXI века. Сенатор от Крыма сделала это заявление в ходе своего выступления на «Потсдамских встречах» — международном форуме, который проходит 18–19 ноября под патронатом министров иностранных дел России и Германии.

В рамках «Потсдамских встреч» состоялась встреча российских и немецких парламентариев, в ходе которой обсуждалась и тема «Пути урегулирования международных конфликтов — возможности Европы». Выступая на форуме, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди отметила необходимость объединения усилий всего европейского сообщества для осознания одного из важнейших геополитических явлений XXI века — воссоединения Крыма с Российской Федерацией, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

В своем докладе Ковитиди отметила, что признание Соединенными Штатами в 1996 году Черного моря «зоной жизненно важных для США интересов» обусловлено исключительно американскими интересами.

«Цель США — дальнейшая военно-морская активизации НАТО в Причерноморском регионе, — подчеркнула сенатор. — Решение Крымского референдума [по воссоединению Крыма с РФ] в марте 2014 года разрушило агрессивные планы НАТО. Это привело к непризнанию Западом воссоединения Республики Крым с Россией».

Ковитиди отметила, что крымчане, исповедующие принципы международного права и строго им следующие, рассчитывали на поддержку Европы, в том числе ЕС. Однако этого так и не произошло, и за пять лет, прошедших после референдума, ситуация, к сожалению, принципиально не изменилась.

Тем не менее член Совфеда выразила уверенность, что добрая политическая воля России, готовность Москвы к эффективному внешнеполитическому диалогу будут положительно оценены европейскими партнерами нашей страны.

«Передача Украине кораблей ВМС Украины, задержанных Россией в результате устроенной Киевом провокации вооруженного военного конфликта в Керченском проливе в 2018 году, — яркое свидетельство миролюбивой и открытой политики России», — отметила она.

В Крыму внимательно наблюдают за всеми процессами, происходящими в Европе, подчеркнула она. Крымчане положительно относятся к тому, что Евросоюз формирует самостоятельный, независимый от США внешнеполитический курс с учетом собственных национальных интересов и общественного запроса людей, живущих в ЕС.

«Мир ждет новых конструктивных решений, направленных на эффективный диалог России и ЕС. Мы ожидаем появления нового европейского лидера, здраво оценивающего происходящие в мире события. Для достижения мира и развития, в котором все мы заинтересованы, нам необходимо решить и снять ограничивающие наше сотрудничество проблемы. Непризнание вхождения Крыма в состав РФ и антироссийские санкции — одни из тех проблем, которые необходимо решить как можно скорее», — отметила Ольга Ковитиди.

«Потсдамские встречи» проводятся по линии немецкой неправительственной организации Германо-российский форум и Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после референдума, на котором за это решение проголосовало абсолютное большинство крымчан. Москва неоднократно подчеркивала, что вхождение полуострова в состав РФ произошло в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, а все санкции, наложенные в связи с этим на Россию, являются незаконными.