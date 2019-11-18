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ФАН просит Генпрокуратуру и СК РФ проверить посты сына Венедиктова на экстремизм

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ФАН просит Генпрокуратуру и СК РФ проверить посты сына Венедиктова на экстремизм

Москва, 18 ноября. Федеральное агентство новостей обратилось в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет России с просьбой провести проверку в связи с появлением на странице в социальной сети «ВКонтакте» сына главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова Алексея высказывания, в котором прослеживаются признаки экстремизма и разжигания ненависти. 

Юноша не стесняется оскорблять людей, нарушая при этом не только моральные нормы, но, судя по всему, и российское законодательство. Сын либерального журналиста, комментируя очередное свое ДТП, назвал «нерусских» животными и открыто пожелал им смерти. 

ФАН просит Генпрокуратуру и СК РФ проверить посты сына Венедиктова на экстремизм

На этом выходки сына Венедиктовна не закончились: досталось от юноши полицейским, которых он назвал «мусорами». 

Оскорбления на национальной почве и желание людям смерти подпадают под статью о разжигании ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства, а грубые высказывания в адрес правоохранителей — оскорбление представителя власти.

Редакция ФАН обратилась к генеральному прокурору России Юрию Чайке и главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку. 

«Просим Вас рассматривать нашу публикацию в качестве сообщения о преступлении и провести проверку с целью установления достаточности данных, указывающих на наличие признаков преступления, для дальнейшей передачи в орган, уполномоченный рассматривать их в соответствии со ст. 144, 151 УПК РФ. Так же просим сообщить о предпринятых мерах», — говорится в обращении ФАН.  

ФАН просит Генпрокуратуру и СК РФ проверить посты сына Венедиктова на экстремизм

Ранее Федеральному агентству новостей стало известно, что Венедиктов-младший позволяет себе публиковать в Сети противоправный материал. Речь идет о комментариях, разжигающих ненависть или вражду.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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