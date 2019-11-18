Опрос показал, как россияне оценивают отношения с США

Москва, 18 ноября. Подавляющее большинство россиян характеризуют отношения России и США как негативные, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Абсолютное большинство россиян (85%) определяют нынешние отношения России и США в негативном ключе, как и год назад (86%)», — говорится в сообщении.

В основном респонденты называют отношения между РФ и США «напряженными» (52%), «прохладными» (20%) или «враждебными» (13%), и только 2% россиян считают их дружественными, 1% — добрососедскими, 7% — нормальными и спокойными.

Более 50% опрошенных высказались за то, что Москве нужно активизировать сотрудничество с Вашингтоном в сфере безопасности. Также опрошенные считают необходимым активизировать культурные (47%), политические (45%) и экономические (42%) связи. В то же время 17% россиян считают, что сотрудничество с США в сфере образования следует сократить, отметил НСН.

Говоря о будущем, 47% граждан РФ считают, что отношения между державами останутся без изменений.19% респондентов полагают, что отношения улучшатся, а 20% — что ухудшатся.

В опросе принимали участие 1600 респондентов, уточнил «АиФ». Социологи проводили 8 октября телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.