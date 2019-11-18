СК РФ начал проверку данных о похищении россиян террористами ПНС Ливии

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Следственный комитет Российской Федерации проводит доследственную проверку информации о похищенных террористами ПНС социологах. Максим Шугалей и Самер Суэйфан были незаконно арестованы и помещены в частную тюрьму без суда и следствия.

Следственный комитет России ответил на запрос редакции Федерального агентства новостей (ФАН) о возбуждении уголовного дела по факту похищения российских граждан террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

Ведомство сообщило, что начало процессуальную проверку данных о похищении социологов ФЗНЦ Самера Суэйфана и Максима Шугале. Процесс поставлен на контроль в ГСУ СК РФ в Санкт-Петербурге.

Кроме того, следователи заявили, что принимают меры для обеспечения консульского доступа к россиянам, которых удерживают в неофициальной триполитанской тюрьме «Митига». Учреждение контролируется боевиками бандформирования RADA, которое входит в состав «министерства внутренних дел» так называемого ПНС Ливии.

Напомним, Самер Суэйфан и Максим Шугалей весной 2019 года на легальных условиях проводили в ливийской столице Триполи социологическое исследование о ситуации в стране. В мае боевики «МВД» так называемого ПНС захватили россиян и без предъявления обвинений поместили в «Митигу».

Неофициальная тюрьма Триполи, контролируемая террористами RADA, упоминается в нескольких докладах ООН. Эксперты Организации обвиняют смотрителей «Митиги» в пытках, убийствах, работорговле, а также похищениях и удержании ливийцев и иностранцев ради выкупа. Тюрьму контролирует группировка RADA из состава так называемого «МВД», подконтрольного связанному с террористами Фатхи Башаге.