Стамбул, 18 ноября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара заботится о народе Сирии, а не об источниках нефти, которые на территории страны разворовывают США.

Во время выступления на второй Международной конференции омбудсменов в Стамбуле Эрдоган обратил внимание на гуманитарный мотив Турции в Сирии.

Он заверил сирийских беженцев о том, что не будет заставлять их вернуться на родину. На данный момент государство приняло почти четыре миллиона вынужденных мигрантов. Президент Турции добавил, что его страна беспокоится о народе Сирии, а не о нефти, которая залегает в недрах этой страны.

Эрдоган пояснил, что некоторые страны находятся в «процессе совместного использования нефтяных запасов» в Сирии и предлагали Анкаре быть их партнером. Однако турецкие власти отказались, потому что их не интересуют ресурсы страны.

Конкретные страны Эрдоган при этом не назвал. Однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выступил с открытой критикой президента США Дональда Трампа, который публично признал, что главной целью развертывания дополнительных войск являются сирийские нефтяные запасы, пишет Daily Sabah.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара готова противостоять всем угрозам своей безопасности.

«Мы не просто держим террористические организации подальше от нас, но и уничтожаем их в их источнике, — констатировал турецкий президент. — Мы боремся против всех террористических организаций, которые представляют угрозу для нашей страны и мира, включая [запрещенные в РФ] «Исламское государство»1, «Аль-Каиду»1 и [запрещенную в Турции] «Рабочую партию Курдистана».

С 9 по 22 октября турецкая армия проводила в Сирии военную операцию «Источник мира» против курдских бандформирований. Целью операции Анкары стало создание буферной зоны у границы для обеспечения безопасности и пресечения передвижения боевиков по трассе М-4. Таким образом страна решила защитить себя от террористов: курды сотрудничают с «Рабочей партией Курдистана» и ИГИЛ1.

22 октября президент России Владимир Путин и Эрдоган подписали меморандум, который прекратил спецоперацию Анкары, а также установил зону совместного патрулирования стран вдоль сирийско-турецкой границы протяженностью в 10 километров. Курды должны отойти от границы Турции на 30 километров.

На следующий день Трамп заявил, что американские военные останутся в Сирии в районах нефтяных месторождений восточного Дейр-эз-Зора якобы с целью их «защиты». Контроль над нефтяными полями в этом регионе Сирии Вашингтон получил благодаря вооруженным курдским формированиям.

Востоковед ранее выразил мнение, что причиной операции «Источник мира» Турции в Сирии стала поддержка курдских террористов со стороны США.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что намерен поднять в ООН вопрос о выплате компенсации со стороны США за хищение нефти. Спецназ США следит, чтобы источники нефти не вернулись под контроль армии Сирии. Все это время американцы тайно добывают и продают контрабандой нефть в соседние страны.

Вывозить полезные ископаемые военным США помогает американская ЧВК Blackwater. В Сирии находятся не менее 2,5 тысячи наемников из этой компании. Она была создана бывшим командиром отряда «Морских котиков» Эриком Принсом и ранее активно участвовала в оккупации Ирака.

1 Организация запрещена на территории РФ.