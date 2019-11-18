Переговоров с террористами — не ведем. Как погибли герои Дейр-эз-Зора Цуркану и Заболотный

Добровольцы Григорий Цуркану и Роман Заболотный, которых некоторые СМИ приписывают к ЧВК «Вагнера», доказали преданность Родине не словом, а делом. Они защищали Россию на дальних рубежах: боролись с террористами в Сирии. Погибли наши соотечественники героями.

Россиян захватили в плен террористы запрещенной на территории России группировки «Исламское государство»1 во время боя в районе населенного пункта Аш-Шула под Дейр-эз-Зором. Тогда террористы неожиданно атаковали автобус Сирийской арабской армии (САА), и, как рассказал потом очевидец, Цуркану и Заболотный сдерживали группу из 80 боевиков, вооруженных пулеметами и тяжелым вооружением, несколько часов. Но даже когда у россиян закончились патроны, добровольцы пошли на противника врукопашную. Однако, несмотря на невероятное мужество, проявленное в бою, Цуркану и Заболотный попали в плен к террористам ИГ1.

Но и в плену россияне повели себя достойно — не сообщили террористам никаких ценных сведений. Ряд экспертов полагает, что Заболотный намеренно дезинформировал боевиков, направив их по ложному следу: указал неверное местоположение штаба командования. Если бы добровольцы действительно сотрудничали с террористами, линиям обороны САА пришлось бы нелегко. Но россияне ничего не выдали террористам.

Террористы требовали от Цуркану и Заболотного зачитать на камеру заготовленный текст. В числе прочего россиян пытались заставить объявить о том, что они вступают в «Исламское государство». И Заболотный, и Цуркану категорически отказались это делать, несмотря на угрозу своим жизням.

Террористов ИГИЛ1, причастных к захвату россиян, ликвидировали в ходе спецоперации сирийского спецназа. Полевой командир террористов и его подельники были обнаружены к северу от освобожденного города Абу-Кемаль, в районе пустыни провинции Дейр-эз-Зор. Когда террористы поняли, что их местонахождение известно, они предприняли попытку прорыва, в ходе которой и были ликвидированы.

За Родину добровольцы воевали не только в Сирии. После государственного переворота на Украине и начала гражданской войны в Донбассе Цуркану и Заболотный присоединились к ополчению, где защищали русскоязычное население на востоке Украины.

Дома, в России, добровольцы не забывали о важности патриотического воспитания молодого поколения. Заболотный состоял в казачьем движении, Цуркану — в ветеранской организации «Боевое братство». Цуркану и Заболотный стали достойным примером для всех, кто ежедневно защищает Россию в горячих точках по всему миру.

1 Организация запрещена на территории РФ.