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Фигурантов дела о теракте в метро Петербурга могут приговорить к пожизненному сроку

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Фигурантов дела о теракте в метро Петербурга могут приговорить к пожизненному сроку

Санкт-Петербург, 18 ноября. Гособвинение требует пожизненного заключения для четверых предполагаемых организаторов теракта в метро Петербурга.

В понедельник в Ленинградском окружном военном суде рассматривают дело о теракте в петербургском метро в 2017 году. Государственный обвинитель Надежда Тихонова попросила приговорить к пожизненному заключению 4 из 11 фигурантов этого дела.

«Прошу признать виновными и назначить пожизненное лишение свободы Аброру и Акраму Азимовым, Мухамадюсупу и Ибрагиму Эрматовым», — приводит ее слова РИА Новости.

Фигурантов дела о теракте в метро Петербурга могут приговорить к пожизненному сроку

Гособвинитель подчеркнула, что преступления были направлены на создание в обществе атмосферы страха. Эту жесткость она сравнила с преступлениями против мира.

«Нужно бороться с этим злом», — призвала Тихонова.

Еще семерых фигурантов дела, по просьбе обвинения, могут приговорить к 27 годам колонии строгого режима. Заседание продолжается.

Напомним, 3 апреля 2017 года Акбаржон Джалилов привел в действие бомбу в петербургском метро. Взрыв произошел между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». В трагедии погибли 16 человек, еще 103 пострадали.

В этот же день еще одно самодельное взрывное устройство было обнаружено на станции «Площадь восстания». Преступникам не удалось взорвать эту бомбу: она была вовремя обезврежена.

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Источник: РИА Новости
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