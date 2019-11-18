СК РФ направил запрос в Интерпол по поводу похищения в Триполи российских социологов

В Интерполе начали заниматься вопросом похищенных боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии российских граждан. Об этом Федеральному агентству новостей (ФАН) в ответе на запрос сообщили в Следственном Комитете Российской Федерации.

Федеральное агентство новостей (ФАН) 18 октября направило в Следственный Комитет РФ обращение в связи с рассмотренным ранее запросом президента «Фонда защиты национальных ценностей» (ФЗНЦ) Александра Малькевича с просьбой о возбуждении уголовного дела и поиске граждан РФ Максима Шугалея и Самера Суэйфана, похищенных в Ливии.

«Во взаимодействии с МИД РФ установлено, что российские граждане содержатся под стражей в пенитенциарном учреждении «Митига» (г. Триполи, Ливия). Принимаются меры для обеспечения консульского доступа к указанным российским гражданам. По каналам Интерпола направлен запрос в НЦБ Интерпола Ливии», — сообщается в официальном ответе СК России.

Материалы, содержащие сведения о возможном похищении указанных граждан, направлены в следственный отдел по Выборгскому району Главного следственного управления Следственного комитета РФ по г. Санкт-Петербургу для проведения процессуальной проверки.

Напомним, неофициальная тюрьма «Митига» находится в ливийской столице Триполи и контролируется боевиками местного бандформирования RADA, которое официально входит в состав «МВД» так называемого Правительства национального согласия (ПНС). О тюрьме и ее охранниках неоднократно писали в докладах СБ ООН. Эксперты международной организации обвиняли боевиков RADA в пытках, насилии, убийствах, работорговле, а также похищении и незаконном удержании людей в «Митиге» ради выкупа.

В настоящее время в неофициальной тюрьме «Митига» в Ливии содержатся двое социологов российского Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан. Террористы RADA похитили их в мае 2019 года и без предъявления обвинений поместили в тюрьму. К россиянам также на протяжении пяти месяцев не пускали адвоката. Так называемым «МВД» террористического ПНС управляет связанный с боевиками Фатхи Башага, действующий при полной поддержке самозваного главы террористического ПНС Файеза Сарраджа.