Путин и Макрон обсудили ситуации в Сирии и на Украине

Москва, 18 ноября. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном, сообщили в пресс-службе Кремля.

Беседа состоялась по инициативе французской стороны. Путин и Макрон уделили особое внимание вопросам, связанным с Украиной. При их обсуждении президенты учли запланированный на 9 декабря саммит в «нормандском формате», который состоится в Париже. Главы государств подчеркнули, что встреча должна способствовать скорейшей реализации Минских соглашений.

«В этом контексте отмечена необходимость выполнения Киевом обязательств по политическим аспектам внутриукраинского урегулирования, — подчеркнули в Кремле. — Прежде всего речь идет о вступлении в силу закона об особом статусе Донбасса».

Путин сообщил французскому коллеге о состоявшейся в понедельник в акватории Черного моря передаче Киеву трех военных кораблей ВМСУ, которые были задержаны при провокации в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года.

Собеседники также затронули вопросы, связанные с сирийским урегулированием.

«В ходе обсуждения положения в Сирии лидеры акцентировали большое значение начавшейся работы конституционного комитета, а также организации комплексного гуманитарного содействия Сирии», — рассказали в администрации президента.

Президенты договорились о дальнейшей координации по линии военных ведомств России и Франции для эффективной борьбы с международным терроризмом.

Лидеры России и Франции обсудили актуальные вопросы российско-французского диалога, собеседниками достигнута договоренность о продолжении контактов в различных форматах.