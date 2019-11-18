Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Путин и Макрон обсудили ситуации в Сирии и на Украине

51
0 Оставить комментарий

Путин и Макрон обсудили ситуации в Сирии и на Украине

Москва, 18 ноября. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном, сообщили в пресс-службе Кремля.

Беседа состоялась по инициативе французской стороны. Путин и Макрон уделили особое внимание вопросам, связанным с Украиной. При их обсуждении президенты учли запланированный на 9 декабря саммит в «нормандском формате», который состоится в Париже. Главы государств подчеркнули, что встреча должна способствовать скорейшей реализации Минских соглашений.

«В этом контексте отмечена необходимость выполнения Киевом обязательств по политическим аспектам внутриукраинского урегулирования, — подчеркнули в Кремле. — Прежде всего речь идет о вступлении в силу закона об особом статусе Донбасса».

Путин сообщил французскому коллеге о состоявшейся в понедельник в акватории Черного моря передаче Киеву трех военных кораблей ВМСУ, которые были задержаны при провокации в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года.

Собеседники также затронули вопросы, связанные с сирийским урегулированием.

«В ходе обсуждения положения в Сирии лидеры акцентировали большое значение начавшейся работы конституционного комитета, а также организации комплексного гуманитарного содействия Сирии», — рассказали в администрации президента.

Президенты договорились о дальнейшей координации по линии военных ведомств России и Франции для эффективной борьбы с международным терроризмом.

Путин и Макрон обсудили ситуации в Сирии и на Украине

Лидеры России и Франции обсудили актуальные вопросы российско-французского диалога, собеседниками достигнута договоренность о продолжении контактов в различных форматах.

infox - new
Источник: Пресс-служба Кремля
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров