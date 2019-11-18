Продюсер Пригожин объяснил, зачем Ротару вернулась на российскую сцену

Москва, 18 ноября. Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин уверен, что украинская певица София Ротару возвращается на российскую сцену ради встречи со своими фанатами, а не ради денег. Так он прокомментировал информацию о том, что звезда эстрады планирует организовать несколько выступлений в России в декабре.

«Ей 72 года, в этом возрасте ты не думаешь о деньгах. Ты приходишь к тому, что не хочешь уходить со сцены, прощаться с активной жизнью. Она порядочный и аполитичный человек, не имеет отношения к революциям», — отметил Пригожин, выступая в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Продюсер считает, что Ротару любит Россию, однако из-за своего украинского гражданства она стала «заложницей» политики.

Напомним, что в декабре 2018 года Ротару отказалась выступать в России в связи с введением военного положения на Украине. По словам певицы, она не хотела накалять ситуацию и провоцировать своих соотечественников. Однако в этом году артистка вновь может вернуться на российскую сцену.

Как сообщает «Газета.ру», женщина собирается в декабре принять участие в концерте «Песня года» и в фестивале «Легенды ретро FM». Кроме того, Ротару рассматривает возможность выступления на новогодних корпоративах.

Отметим, что военное положение вводил бывший президент Украины Петр Порошенко после того, как российские пограничники задержали в Керченском проливе три бронекатера ВМСУ. В настоящее время политик является фигурантом уголовного дела о госизмене. Следователи полагают, что он специально отправил моряков в российские воды, чтобы ввести военное положение и сорвать под этим предлогом выборы.