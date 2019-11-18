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Корреспондент ФАН побывал в охваченном беспорядками Бейруте

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Корреспондент ФАН побывал в охваченном беспорядками Бейруте

Столица Ливана Бейрут охвачена акциями протеста. Митингующие требуют отставки действующего президента страны Мишеля Ауна. Корреспондент Федерального агентства новостей побывал в революционно настроенном Ливане.

Транспортное сообщение в Ливане находится в состоянии коллапса. Митингующие перекрывают главные дороги страны, жгут покрышки и заваливают проезды кирпичами и камнями. Невозможно проехать по большинству направлений, ни на чем. На автобусе из Бейрута добраться до большинства населенных пунктов вообще нельзя — лишь на машине, но в объезд. 

Корреспондент ФАН побывал в охваченном беспорядками Бейруте

На доступных же дорогах многокилометровые пробки. Наиболее масштабные акции протеста проходят во втором по величине городе Ливана — Триполи, но добраться туда не представляется возможным.

Основные акции протеста проходят в центре города, у древней мечети Аль-Омари. Там все огорожено, многие протестующие живут в палатках на площади. Однако большая часть митингующих рассказывает, что днем они идут на работу, занимаются своими делами, отдыхают и купаются, и лишь вечером присоединяются к протестным акциям.

Корреспондент ФАН побывал в охваченном беспорядками Бейруте

В будние дни на улицах Бейрута практически нет протестной активности. Вечером особо активные демонстранты могут поджечь покрышки и покричать лозунги, но столкновений с силами правопорядка нет. 

«Военные спокойно стоят на своих позициях и не мешают протестам. Можно пройти на территорию, охваченную протестными акциями. Военные предупреждают, что лучше бы здесь не находиться, но не выгоняют», — констатировал корреспондент ФАН.

Корреспондент ФАН побывал в охваченном беспорядками Бейруте

Ко многим туристическим достопримечательностям нельзя пройти, потому что районы перекрыты. Все обнесено колючей проволокой, и вокруг стоят военные. 

В районе мечети Аль-Омари разбиты стекла и витрины магазинов. По ночам площадь окутана дымом файеров и горящих покрышек.

Корреспондент ФАН побывал в охваченном беспорядками Бейруте

Корреспондент ФАН побывал в охваченном беспорядками Бейруте

Напомним, протесты в Ливане начались 17 октября. Митингующие выступили против решения властей страны ввести налог на звонки в приложении WhatsApp и других интернет-мессенджерах в размере шести долларов в месяц. 

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