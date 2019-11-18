Украина ищет лазейки в Минских соглашениях, чтобы начать войну

Украина ищет лазейки в Минских соглашениях для пересмотра его отдельных пунктов в выгодном для себя ключе, чтобы при возможности начать новую военную операцию против республик Донбасса. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

«Наметилась динамика»

В урегулировании внутриукраинского конфликта наметилась динамика. Такое заявление сделал председатель германо-российской парламентской группы в бундестаге Бернхард Кастер.

«По украинскому конфликту появилась динамика. Вы знаете, что готовится новая встреча на высшем уровне. «Формула Штайнмайера» вновь стоит на повестке дня. Россия вновь в полном объеме принимает участие в работе всех органов Совета Европы», — заявил Кастер, выступая на германо-российском форуме «Потсдамские встречи» в Москве.

Встреча глав государств в «нормандском формате» (РФ, Украина, ФРГ, Франция) пройдет 9 декабря в Париже. Кабинет министров ФРГ подтвердил, что канцлер Ангела Меркель примет в ней участие. Кроме того, в офисе президента Украины тоже подтвердили дату встречи. Проведение саммита 9 декабря подтвердил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Формула Штайнмайера» после разведения вооружений на линии соприкосновения подразумевает три пункта. Первый — проведение выборов в ДНР и ЛНР. Второй — подтверждение демократических выборов со стороны ОБСЕ и вступление в силу закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», но на временной основе. Третий — закрепление особого статуса Донбасса в Конституции Украины, передача контроля над границей РФ. И только потом уже на постоянной основе должен вступить в силу особый статус Донбасса.

Украина ищет лазейки

Как отметил Дмитрий Родионов, динамику можно отследить только в одном — Зеленскому выдан совершенно беспрецедентный кредит доверия не только народом Украины, но и внешними игроками — европейцами и прежде всего Россией.

«Вот корабли отдали в одностороннем порядке, на встречу в «нормандском формате» согласились. И что мы видим в реальности? А в реальности мы видим, что обстрелы не прекращаются. По данным ЛНР, националисты вернулись на участок отвода сил у Золотого», — пояснил Дмитрий Родионов.

В то же время, напомнил эксперт, глава МИД Украины Владимир Пристайко в очередной раз ищет какие-то лазейки в «Минске». Родионов обратил внимание, что Украина не отказывается от соглашений, но допускает, что некоторые пункты Киевом будут пересмотрены (разумеется, в одностороннем порядке, в выгодном ключе).

«Пристайко говорит о возможности проведения «операции по поддержанию мира» (читай: войны). Он заявляет, что на выборах будут голосовать переселенцы, намекая на «хорватский сценарий». И, конечно, непонятно, как и когда проводить эти выборы. Нет ни «закона об особом статусе», ни внесения изменений в конституцию. Ничего. И чего встречаться? Хотя, пожалуй, стоит. Хотя бы ради того, чтобы лишить Киев возможности обвинять нас в том, что мы избегаем встречи, как это было при [бывшем президенте Украины] Петре Порошенко. И чтобы европейцы увидели, главным образом [президент Франции Эммануэль] Макрон, который уже видит себя новым Саркози, что с Украиной не все так просто, что Владимир Зеленский — это Порошенко номер два. И что динамика тут абсолютно надуманная — попытка выдать желаемое за действительное», — заключил Дмитрий Родионов.

По мнению эксперта, европейцы сами готовы искать повод, чтобы нормализовать отношения с Россией. Но сделать это можно только одним способом — без оглядки на Украину, которая при постмайданной власти никогда не оправдает возложенных надежд, какой бы ни была фамилия президента.

В 2014 году на территории Украины началась гражданская война. Причиной стало нежелание жителей Донбасса признавать правительство, которое пришло к власти в результате кровопролитного неконституционного государственного переворота. В ответ Киев объявил о начале так называемой антитеррористической операции, которая по сути стала карательным походом на мирных граждан своей же страны. По данным ООН, в ходе братоубийственного конфликта погибли свыше 13 тысяч человек.