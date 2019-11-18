Политолог указал на некритичность возможных санкций Британии против российского бизнеса

Возможные санкции Великобритании против российского бизнеса будут не критичны, уверен политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Выход Великобритании из ЕС (Brexit) может создать проблемы для российских экономических операторов на британском рынке. Об этом заявил директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.

Дипломат также обратил внимание на то, что Brexit негативно скажется на темпах развития мировой и европейской экономик. По его мнению, выход Великобритании из ЕС является суверенным делом Соединенного Королевства. Он объяснил, что говорить о результатах голосования в Британии, которое пройдет 12 декабря, пока рано. Беляев в беседе с корреспондентом РИА Новости уточнил, что в самой Великобритании отсутствует единое мнение по этому вопросу. Он также заметил, что «Brexit неминуемо скажется на темпах развития мировой и прежде всего европейской экономики». Дипломат подчеркивает, что «влияние это будет явно со знаком «минус».

Дипломат подчеркнул, что итоги проводимых на регулярной основе оценок динамики рынка Великобритании и ее экономических перспектив показывают падение оптимизма у местных предпринимателей. Он рассказал, что 43% компаний ожидают только негативных последствий выхода Британии из ЕС.

Как утверждает Станислав Бышок, нарастание санкционного давления со стороны Великобритании на российский бизнес вполне возможно.

«Если Великобритания выйдет из ЕС, то она будет отплывать в сторону США. Таким образом, во внешней политике у Британии проявится большая солидарность с США. С одной стороны, мы ожидаем, что возможно произойдет смягчение санкций из-за Донбасса в контексте реализации «формулы Штайнмайера», а другой стороны, Великобритания будет их усиливать», — заявил Бышок в беседе с Федеральным агентством новостей.

Однако объем торговли у Великобритании и России не очень большой. По его словам, в большей степени санкции могут коснуться финансового и банковского сектора.

«Они не критичны для российского бизнеса. Но при этом российская сторона исходит из того, что бизнес должен заранее планировать риски, которые на него могут быть наложены», — пояснил эксперт.

Ранее МИД РФ оценил перспективы нормализации отношений России и Британи. Директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев сообщал, что трудно говорить о перспективах улучшения российско-британских отношений после выборов в Великобритании. Однако Москва готова сотрудничать настолько, насколько к этому готов Лондон.

Напомним, выход Великобритании из Евросоюза рассмотрят 31 января 2020 года. Премьер-министр страны Борис Джонсон ранее признался, что от обиды из-за вынужденной отсрочки Brexit готов был «сжевать собственный галстук».