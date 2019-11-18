Молодежь в Афинах требует выхода Греции из НАТО. Колонка Владимира Тулина

В память о 46-й годовщине студенческого восстания против диктатуры «черных полковников» в Афинах прошло традиционное шествие от Политехнического университета до посольства США. На марше по Афинам вместе со студентами присутствовал и специальный корреспондент Федерального агентства новостей Владимир Тулин.

Красные гвоздики в память о погибших

С раннего утра люди собрались во дворе университета. Прямо на колоннах на входе красной краской большими буквами написан антинатовский лозунг. Все предыдущие шествия сопровождались столкновениями участников с полицией. Одна сторона бросала камни и «коктейли Молотова», а другая отвечала слезоточивым газом и водометами.

Было объявлено, что порядок будут обеспечивать пять тысяч полицейских. Готовы к активным действиям и анархисты. У большинства из нескольких сотен, пришедших к Политическому университету, в руках были мотоциклетные шлемы, хотя мотоциклов нигде не видно. Собравшиеся сначала возложили красные гвоздики к сбитым танком воротам, которые теперь служат памятником 26 погибшим студентам. Звучала громкая трансляция греческих патриотических песен.

Неожиданно среди собравшихся началось оживление. Во двор прибыли депутаты парламента от Коммунистической партии Греции — старейшей партии страны. Они тоже возложили венки к памятнику, после чего генеральный секретарь ЦК КПГ Димитрис Куцумбас рассказал о своем участии в восстании в Политехническом университете в 1973 году.

«Цели, во имя которых было поднято восстание, продолжают оставаться сейчас более актуальными, чем когда-либо, из-за политики, которая наносит раны народу Греции, из-за опасных планов НАТО, США и ЕС, ведущих к войнам, а также из-за необходимости противодействия государственным репрессиям, которые нарушают права молодежи и людей труда», — напомнил он.

Жалко, что у коммунистов в парламенте всего 15 мест из 300.

Полиция готова к действиям

В ожидании начала движения колонны я решил посмотреть, что делается вокруг Политехнео. На прилегающих улицах не было ни одного полицейского. Зато на всех соседних стояли синие полицейские автобусы, на каждом углу оживленно общались друг с другом десятки стражей порядка в синей и коричневой форме, на тротуаре возле стен домов лежали щиты, каски и противогазы.

После моего возвращения было наконец закончено формирование нашей колонны. Она состояла из трех частей, между которыми было по 30 метров. Везде в первых рядах стояли только студенты-старшекурсники, которые держали мотоциклетные шлемы в одной руке и черенки от лопаты с прикрепленными к ним красными флагами в другой. За спиной у каждого были рюкзаки, в которых иногда что-то позвякивало. Все это показывало боевой настрой студенчества. Позади была группа со знаменами различных коммунистических организаций.

Затем раздалась команда — и все двинулись, но наше продвижение было своеобразным. Перед каждой из трех частей колонны был человек с мегафоном, и, пройдя метров 25, он останавливал всех и выкрикивал по мегафону два-три предложения, которые затем все повторяли хором. После этого ведущий выкрикивал новые предложения, и так минут 15, после чего продвигались на следующие 25 метров.

Так как у каждой из трех частей был свой ведущий с мегафоном, шум стоял страшный. После того, как первые 100 метров пути мы преодолели где-то за час, я стал опасаться, что к посольству США мы доберемся к Новому году.

К счастью, вскоре мы перестали останавливаться, но непрерывное скандирование не прекратилось. Я был уверен, что все скоро охрипнут, но греческое студенчество доказало, что у него крепкие голосовые связки. За время нашего многочасового пути они, без сомнения, обкричали все, даже самые мелкие проблемы внутренней и внешней политики Греции.

Помехи на марше

Неожиданно выскочила старушка с рукой на перевязи и начала обзывать студентов фашистами и нацистами. Ее освистывали, обругивали, но она все равно долго шла и мешала студентам скандировать. Причину такой настойчивости объяснить не могу, не иначе, кто-то из студентов сломал ей руку.

Затем из улицы, перпендикулярной Стадиоу, по которой мы двигались, выскочил накрашенный юноша в туфлях на высоком каблуке с двумя мужеподобными женщинами и двумя женоподобными мужчинами. Размахивая двумя радужными флагами ЛГБТ-сообщества, они три квартала шли во главе колонны, отчего наше шествие сразу же стало похоже на гей-парад. Вскоре организаторы это поняли и очень настойчиво попросили ЛГБТ-гостей перейти в знаменную группу коммунистов. Составляющие ее и постоянно спорящие друг с другом сталинисты, троцкисты, маоисты, марксисты-ленинцы и просто марксисты неожиданно продемонстрировали нерушимое единство и категорически воспротивились, чтобы рядом с их красными флагами с молотами, серпами и звездами развевались радужные флаги.

После этого сторонников нетрадиционного секса отправили к курдам. Кстати, до посольства США представители ЛГБТ не дошли, и это логично: не могут они протестовать перед посольством страны, объявившей себя защитницей сексуальных меньшинств во всем мире. Это все равно, как сторонники идей чучхе протестовали бы у посольства Северной Кореи.

Встречи на улицах Афин

Двигаясь дальше, мы неожиданно уперлись в хвост колонны, значительно более многочисленной, чем наша. Если у нас была почти одна молодежь, то там были в основном люди старшего возраста. Как позже выяснилось, это были представители коммунистического профсоюза ПАМЕ. После переговоров они сместились на правую сторону дороги, а мы прошли по левой. Все вместе мы дошли до центрального банка перед входом на Синтагматос (площадь Конституции) и на проспект Василисис-Софиас, где расположен парламент. Здесь мы стояли около часа, а с соседних улиц все приходили и приходили люди и пристраивались в нашу колонну, которая в итоге растянулась на много километров.

Кого здесь только не было! Реяли флаги Венесуэлы, Чили и Боливии. Группа греков поставила столик, на который активисты выложили книги о покойном лидере кубинской революции Фиделе Кастро и его портреты. Здесь реяли флаги Кубы. Это, очевидно, новое течение в коммунистическом движении Греции. Интересно, как они называются? Кастристы? Запомнилась группа с желтыми флагами. Знаменосцы были афрогреками или мигрантами.

Нас уже ждали

На проспекте Василисис-Софиас полиция ждала наше шествие. Парламент был огорожен стеной из полицейских автобусов, а перед ней — цепочка живых полицейских. Было видно, что полиция тщательно подошла к решению задачи по предотвращению возможной встречи официальных представителей народа с его неофициальными представителями. Никогда в жизни не видел столько полиции в одном месте. По обеим сторонам проспекта цепи полицейских в белых шлемах стояли по всей длине проспекта и терялись где-то в его глубине, то есть практически за линией горизонта. У некоторых полицейских, кроме щитов, дубинок и противогазов, на плечах висели баллоны с газом.

Во главе огромной теперь колонны встали человек 20 участников восстания 1973 года, они несли транспарант с названием их организации, и мы вслед за ними двинулись дальше. Наше появление на площади вызвало шквал аплодисментов со стороны собравшихся, в том числе аплодировали иностранные туристы.

Студенческая часть колонны время от времени переходила с обычного шага на строевой, громко его чеканя. При этом громко пелись соответствующие песни. Стемнело, но на улицах, по которым мы шли, не горело уличное освещение. Появилось оно только тогда, когда мы подошли к посольству США. Хотя, может, это просто совпадение, и на улицах Афин просто поздно включают свет.

Чуда не произошло

Чуда не произошло и, как и все предыдущие годы, дипломатическое представительство США оказалось со всех сторон окружено стеной из полицейских автобусов. Перед автобусами стояли стражи порядка со щитами и противогазами. Студенты выстроились перед полицейскими и развернули свои черенки от лопат горизонтально, образовав своеобразную ограду, которая защищала полицию от других участников шествия. Оказывается, черенки они взяли не для того, чтобы драться с полицией, а совсем наоборот — чтобы защищать ее. Правда, непонятно, зачем студенты столько километров несли мотоциклетные шлемы.

Как бы то ни было, участники сказали сотрудникам МВД много «теплых слов», из которых я понял только одно — СС (военная структура в нацистской Германии, все члены которой признаны Нюрнбергским трибуналом преступниками. — Прим. ФАН).

Проходя перед американским посольством, греки выкрикивали:

«Нет США, нет базам США, нет НАТО!»

Интересно, что к колонне присоединились человек 20 военнослужащих греческой армии и флота в форме, которые несли антинатовский плакат. Военные демонстранты были окружены плотным кольцом, и люди из их окружения не только не давали приблизиться к ним, но даже их сфотографировать.

«Сириза» сама по себе

После нашего шествия был промежуток метров 150, а затем шли несколько тысяч человек из левой партии «Сириза». Она осталась верной себе. С одной стороны, она вроде бы вместе со всеми протестует против политики США, а с другой стороны — сама по себе.

Ситуация стала еще оригинальней, когда выяснилось, что активистов «Сиризы» возглавляет лидер левых сил — экс-премьер Греции Алексис Ципрас. Именно он подписал договор о выделении американцам земли под строительство их военной базы в Суде на греческом острове Крит, а теперь идет протестовать против баз США в Греции. Впрочем, Ципрас остался верен себе и, как и представители ЛГБТ, исчез из колонны по пути, чем вызвал множество язвительных комментариев в греческих СМИ.

Сожженный флаг США

Говорят, перед американским посольством сожгли флаг США, но лично я этого не видел. Колонна растянулась километров на пять — за всем не уследишь. Под занавес греки исполнили свой национальный гимн и стали расходиться по домам. Однако сделать это было непросто, так как три станции метро в окрестностях посольства оказались закрыты, а наземный транспорт перестал работать еще в начале акции. Люди брели пешком много километров, возмущенно обсуждая «заботу» властей о народе.

А мой путь лежал обратно в Политехнический университет. Дело в том, что уже много лет гибель студентов в 1973 году отмечается не только шествием к посольству США, но и противостоянием анархистов и полиции на прилегающих к университету улицах. Анархисты в масках забрасывают полицейских «коктейлями Молотова», а затем уходят на территорию университета. Так как полицейские не имели права входить на территорию университета из-за его автономии, они старались отрезать анархистов от входов водометами и гранатами со слезоточивым газом.

Смотреть это криминальное действие собиралось много народа. Федеральное агентство новостей подробно рассказало о нем год назад в статье «Почему в Афинах студенты и анархисты пытаются поджечь полицейских».

Греческая молодежь воюет с полицией

В этом году ситуация кардинально поменялась. Около месяца назад полиция получила право входить на территорию университета, а 13 ноября были приняты изменения в уголовный кодекс, в соответствии с которыми изготовление, хранение, ношение и применение любых зажигательных устройств, даже без нанесения ущерба, наказывается лишением свободы до десяти лет. Анархисты заявили, что все равно продолжат борьбу, и я решил посмотреть, выполнят ли они свое обещание.

У университета я застал человек 60 жителей Афин, сидящих на автобусных остановках и ограждениях. Полицейских было раза в три больше. Все окна в университете были темны, входные ворота закрыты. Все скучали.

Однако для полицейских скоро нашлась работа. Появилась группа китайских туристов — человек 25. Их гид, махая руками, очевидно рассказал, что и как тут было, и что они увидят. Прождав больше часа и перефотографировав все вокруг и самих себя, туристы стали возмущаться и ругать своего гида. В итоге двое стали толкать экскурсовода, а третий схватил его за грудки. Полиция освободила гида от цепких объятий его соплеменников, и он поспешно скрылся. После этого ушли все китайцы, а потом в течение часа и все остальные зрители.

Тем не менее слово анархисты сдержали. Сегодня утром полицейское управление сообщило, что, пока шел митинг у посольства США, группа анархистов попыталась проникнуть в Политехнео через жилой дом, окна которого выходят на территорию университета. Произошло столкновение анархистов с полицией.

В результате 20 человек были задержаны за активное сопротивление полиции, а восемь — за ношение зажигательных устройств. Ранены двое полицейских, жительница дома и греческая журналистка. Противостояние полиции и анархистов продолжается до сих пор.

Всего в Афинах, по официальным данным, было арестовано 33 человека и задержано 53. В марше, по официальным данным полиции, приняло участие 20 тысяч человек, по оценке независимых наблюдателей — более 100 тысяч.