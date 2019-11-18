США угрожают Египту санкциями за покупку истребителей Су-35 у России

Вашингтон, 18 ноября. Приобретение Египтом российских истребителей Су-35 грозит Каиру введением санкций со стороны США. Об этом заявил помощник Госдепартамента США по военно-политическим делам Кларк Купер.

По его словам, Вашингтон проинформировал Каир о последствиях, которыми грозит закупка российских истребителей. Он также добавил, что данная сделка может закрыть Египту доступ к закупкам американского оборудования.

Ранее американская газета Wall Street Journal сообщила, что Пентагон и Госдеп США направили совместное письмо властям Египта, в котором говорилось о возможном введении санкций в случае покупки истребителей Су-35. Кроме того, глава Пентагона Марк Эспер и госсекретарь США Майк Помпео пытались убедить власти Египта отменить контракт на закупку истребителей Су-35.

Позднее член Совета Федерации Алексей Кондратьев заявил, что санкционные угрозы Вашингтона в адрес Каира нарушают международные правила торговли, а также являются демонстрацией недобросовестной конкуренции на рынке вооружений.

В апреле 2019 года стало известно, что Россия и Египет подписали контракт на поставку истребителей Су-35. В рамках контракта Каир получит более десяти истребителей Су-35, а также средства авиационного поражения. Сумма сделки составляет около двух миллиардов долларов. Начало поставок намечено на 2020 год.