Россия заняла второе место в топе самых устойчивых экономик мира

МВФ прогнозирует вхождение России в пятерку ведущих экономик мира уже через четыре года. Ведущую роль российской экономики в росте общемирового ВВП через 5 лет ожидают и аналитики Bloomberg.

Между тем, проведенный Федеральным агентством новостей анализ основополагающих показателей стабильности и потенциала развития национальных экономик показал, что Россия уже сегодня занимает второе место среди десяти мировых лидеров, оставляя позади США, Германию, Великобританию, Индию и Японию.

План Путина

По прогнозам МВФ наша страна к 2023 году войдет в пятерку сильнейших экономик мира по объему ВВП, рассчитанного по паритету покупательной способности. С первого по четвертое места займут Китай, США, Индия и Япония. На основе сведений фонда аналитики Bloomberg также сделали вывод о том, что к 2024 году РФ станет одним из пяти крупнейших генераторов роста общемирового ВВП. Пятерка ведущих экономик планеты, по версии издания, — Китай, США, Индия, Индонезия и Россия — в совокупности почти на 60% обеспечит годовой прирост всего валового продукта планеты.

Таким образом влиятельный международный финансовый институт и один из ведущих поставщиков информации для финансовых рынков фактически признали выполнимость поставленных в одном из майских указов президента РФ Владимира Путина целей о вхождении нашей страны в число пяти крупнейших экономик мира к 2024 году. По мнению МВФ, это может произойти даже на год раньше обозначенного срока.

В свою очередь, проведенный ФАН анализ показал, что при рассмотрении реальных, а не дутых значений, напрямую определяющих масштаб, самодостаточность и устойчивость экономических систем ведущих стран мира, Российская Федерация занимает уверенное второе место по общему балансу критериев, уступая только Китаю:

Отдельно заметим, что ряд стран, пока еще опережающих Россию по уровню внутреннего валового продукта, при этом имеют и большее население, а соответственно и ресурс для производства ВВП. По оценке Росстата, на 1 января 2019 года в России проживало 146,7 миллионов постоянных жителей. Для сравнения: население Китая почти в 10 раз больше (1392,7 млн чел), Индии — в 9 раз (1352,6 млн чел), США — в 2 с лишним раза (327,2 млн чел).

Для полноты исследования были рассмотрены не только показатели, связанные с ВВП и объемом инвестиций в экономику страны, но также характеристики внешнеторговой политики государств и ключевые параметры стабильности экономической системы в целом.

Для анализа ФАН вновь выбрало десять ведущих государств мира. Это Россия, Китай, США, Канада, Индия, Япония, Германия, Британия, Франция и Италия. Список полностью идентичен перечню стран в анализе энергетических показателей, проведенном нашим агентством.

Валовый внутренний продукт

Часто в экономических рейтингах приводятся номинальные значения ВВП в национальных валютах и в пересчете на доллары США. Однако стоимость произведенных в той или иной стране товаров и услуг в этом случае попадает в зависимость от событий на валютных биржах. Скажем, при понижении курса юаня к доллару (это делает товары из Поднебесной более конкурентоспособными на рынке) автоматически ощутимо уменьшается и номинальный ВВП Китая, подсчитанный в долларах. При этом вывод об экономическом кризисе и сокращении производства в Поднебесной в этом случае, конечно, будет неверным.

Наиболее приближенным к реальности является анализ экономик мира по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности (ППС), то есть уровню цен в стране в долларовом исчислении. Именно по этому параметру, по прогнозам МВФ, Россия окажется на 5 месте уже в 2023 году.

Согласно последней статистике Всемирного банка, взятой для рейтинга ФАН, Россия по этому показателю находится на шестом месте. Первое место занимает КНР, а замыкает список Канада, чей ВВП по ППС почти в 14 раз меньше китайского:

Разумеется, для более точного анализа экономических систем разных государств важно учитывать динамику изменения их валового внутреннего продукта. Рост ВВП по отношению к прошлому году вычисляется как разница между показателями внутреннего валового продукта за последний календарный год и предыдущий аналогичный период, выраженная в процентах.

Отрицательные значения в этом случае говорят о неспособности национальной экономики справляться с кризисными явлениями, ее зависимости от негативных факторов и как следствие — о ее неустойчивости.

Наиболее динамично развивающейся экономикой среди исследуемых стран сегодня является Индия, годовой прирост ВВП которой достигает 7%. С небольшим отрывом — в 0,4 % — второе место занимает Китай. А вот в Италии и Японии экономика откровенно стагнирует, да и признанные лидеры Старого Света демонстрируют слабый рост. На их фоне Россия, несмотря на западные санкции, показывает вполне убедительные 2,3% годового роста ВВП:

Отдельно была рассмотрена доля промышленности как основополагающего сектора экономики в обеспечении ВВП этих стран. Ее низкая доля говорит, по сути, о деиндустриализации государства, как правило прикрываемой риторикой об «экономике услуг», «заботе об экологии» и т. д. В реальности такие страны, в свое время выведшие свои производства в третий мир с его дешевой рабочей силой, теперь находятся в сильной зависимости от импорта и зачастую вынуждены вести торговые войны со бывшими «сборочными цехами».



Наиболее промышленно развитыми государствами в нашем рейтинге ожидаемо оказались Китай и Россия, а также Германия. Самыми отсталыми в этом плане государствами, где львиную долю ВВП создают, условно говоря, маникюрные салоны, выплаты доходов по ценным бумагам и «революционные» модели одних и тех же телефонов, являются США, Великобритания и Франция:

Отдельно мы взяли такой важный показатель, как отношение объема к инвестиций к ВВП. Он говорит о привлекательности национальной экономики для зарубежного капиталовложения. Внушительный объем инвестиций, когда бизнес не боится вкладывать деньги в реализуемые государством проекты, является косвенным подтверждением стабильности и потенциала развития.

Наибольшую долю инвестицию по отношению к ВВП вновь демонстрирует Китай, а наименьшую — стоящая на пороге Brexit Великобритания. Россия находится в середине списка:

Внешняя торговля

В области внешней торговли ключевым маркером самодостаточности и устойчивости экономики является сальдо торгового баланса. Этот показатель вычисляется как разница между объемом экспорта товаров и услуг и объемом импорта. Говоря проще, если страна продает за рубежом больше, чем потребляет иностранных товаров и услуг, то она имеет положительное торговое сальдо. Оно свидетельствует о стабильности поступлений в бюджет и резервные фонды, отсутствии критической зависимости от импорта и высоком уровне развития собственной промышленности и сферы услуг. При отрицательном сальдо можно констатировать прямо противоположные тенденции.

В наихудшем положении, с точки зрения внешнеторгового баланса, предсказуемо находятся США, имеющие отрицательное сальдо в размере 627,6 млрд долларов.

Это не должно удивлять: Америка уже долгие десятилетия производит гораздо меньше, чем потребляет, а все ее благополучие и «экономическая мощь» основаны на умении Федеральной резервной системы печатать столько долларов, сколько нужно. Впрочем, этот «инструмент» США подкреплен весомым «аргументом» в виде авианосных ударных групп — без них мир давно отказался бы от ничем не обеспеченных зеленых фантиков.

Лидер по этому показателю, Германия, демонстрирует внушительный плюс в размере 239,5 млрд заработанных на торговле долларов. А вот второе место занимает Россия, за год заработавшая на внешних рынках 165,3 млрд долларов:

Еще одним важным показателем, связанным с предыдущим, является баланс текущего национального счета, который, помимо экспорта и импорта товаров, учитывает поступления и расходы, связанные с экспортом и импортом услуг, доходы от движения капитала и рабочей силы, а также так называемые текущие трансферты. Трансфертами в данном случае называют поступления от других стран в рамках межгосударственного сотрудничества, например членские взносы за участие в международных организациях.

Иными словами, баланс текущего национального счета отражает движение всех факторов (товаров, услуг, знаний, использования рабочей силы) и доходов от них, за исключением финансового капитала.

Очень условно это можно представить на примере бюджета семьи. Допустим, глава семейства занимается ручным трудом — делает деревянную мебель. Сальдо торгового баланса семьи будет складываться из разницы между доходами от продажи мебели (экспорт) и расходами на покупку продуктов (импорт) и на прочие нужды семьи. Предположим, что супруга столяра при этом присматривает за соседскими детьми в рабочее время, а старший сын подрабатывает курьером (экспорт услуг).

При этом семье приходится тратиться на услуги репетиторов для младшего ребенка (импорт услуг). Кроме того, супруги сдают в аренду земельный участок и разрешают соседу за отдельную плату размещать небольшие партии товаров для его магазина в своем гараже.

Так вот, аналогом текущего платежного баланса страны для семьи столяра будет баланс, учитывающие поступления от всех этих операций и расходы на все взаимоотношения с внешним миром.

Положительное значение показателя свидетельствует не только о сильных производственных мощностях и обилии в стране сырья и ресурсов, которые позволяют производить большое количество товаров и продуктов на экспорт, но и о развитой сфере услуг, кадровом потенциале и наличии большого количества экономически эффективных связей страны с зарубежными партнерами в целом.

Лидером по этому показателю является Германия. Наихудший результат, как и в случае с торговым балансом, — у США. Россия входит в тройку лидеров, уступая лишь немцам и японцам:

Еще один показатель, позволяющий оценить успешность внешнеторговых сделок государства, — величина его золотовалютных резервов. Это высоколиквидные финансовые активы, которые могут храниться в золоте (золотой запас – его мы рассмотрели отдельно ниже), иностранной валюте и специальных правах заимствования (безналичных денежных единицах МВФ).

Большой объем золотовалютных резервов говорит о прибыльности внешнеторгового оборота страны, который позволяет наполнять ЗВР. Государства, обеспеченные солидным золотовалютным резервом, являются более независимыми участниками мирового рынка, так как с помощью резервных средств они могут устранять дефицит платежного или торгового баланса, поддерживать национальную валюту или участвовать в расчетах между странами.

Наибольшими золотовалютными резервами из нашего списка стран располагает Китай, наименьшими — Канада. Ориентированная на американский рынок Япония также традиционно имеет большой объем ЗВР. Россия по данному показателю занимает 4 место, обгоняя не только европейских грандов, но и Индию:

Устойчивость к рискам

Одним из индикаторов положительного самочувствия экономической системы любой современной страны является уровень безработицы. Он свидетельствует о стабильности производственного сектора и сферы услуг, способных обеспечить достаточное количество рабочих мест для трудоспособного населения. Согласно нынешним представлениям экономистов, нормальным считается уровень безработицы в 4—5%. Более низкие показатели свидетельствуют об отсутствии конкуренции на рынке труда.

Критически высоким уровнем безработицы в списке выбранных нами стран — 11,2% — уже много лет отличается Италия. Наименьший показатель — 2,8% — в Японии. В России регистрируется оптимальный, по оценкам экспертов, уровень официальной безработицы — 4,8 %:

Не менее важным показателем самодостаточности и защищенности национальной экономики от внешних рисков является уровень государственного долга. Как правило, он рассматривается в процентном соотношении с объемом ВВП.

Страна с высоким уровнем госдолга находится в зависимости от других государств или международных фондов, при этом экономическая зависимость всегда рано или поздно превращается в политическую. Кроме того, крупный государственный долг создает ощутимую нагрузку на бюджет, поскольку постоянно требуется средства на его обслуживание – выплату процентов.

В катастрофическом с этой точки зрения положении находится Япония, у которой объем госдолга более чем в два раза превышает ВВП. Вместе с ней в аутсайдерах находятся Италия и США — вот только у Рима своего ФРС, увы, нет. Наиболее сбалансирована в этом отношении экономика России, где госдолг составляет всего 14,6 % от ВВП:





Своеобразной «подушкой безопасности» для экономики любого государства является его золотой запас, входящий в состав золотовалютных резервов. Размер этого запаса напрямую связан с уровнем экономической безопасности страны, так как позволяет нивелировать последствия кризисных явлений и при необходимости корректировать курс национальной валюты.

Наибольшим (если верить весьма противоречивым официальным данным) золотым запасом обладают США, минимальным, а точнее вообще нулевым — Канада. В 2016 году правительство этой страны впервые за 80 лет приняло решение распродать все золотые слитки и отдать предпочтение более «ликвидным» активам. Однако, как видно из таблицы, остальные ведущие мировые державы не считают золото неликвидным товаром. Другой вопрос, впрочем, где именно они хранят свое «золотишко»: некоторые страны частично пользуются для этого услугами американских хранилищ — и не факт, что когда-нибудь получат свое добро обратно.

Россия по объему золотого запаса занимает 4 место в списке, имея в своих «кладовых» 2919,2 тонн золота. Причем последний десяток лет наша страна едва ли не активнее всех в мире накапливает этот драгоценный металл — главным образом через собственную добычу:

Вывод

Мы видим, что анализ устойчивости экономик разных стран не может быть учитывать только традиционные и при этом весьма условные критерии вроде валового внутреннего продукта. Любой, даже самый близкий к действительности показатель сканирует лишь один из сегментов макроэкономической системы. А ведь ее самочувствие зависит не только от объемов производства товаров и услуг, но и от эффективности распределения доходов, взаимоотношений с внешним миром и степени самодостаточности национальной экономики.

Анализ рассмотренных ФАН показателей в комплексе позволяет сделать вывод о том, что Российская Федерация является промышленно развитой и привлекательной для зарубежных инвесторов страной. Наша экономическая политика позволяет не только выстраивать эффективное международное сотрудничество даже в условиях санкций, но и обеспечивать преумножение резервных фондов, гарантирующих устойчивость экономической системы и ее защищенность от рисков.

При этом каждый из показателей, исследованных нашим агентством, достигнут Россией в основном за счет собственных ресурсов и управленческих решений, а не с помощью печатного станка, многосотлетнего грабежа колоний или кредитных средств, одолженных у внешних участников рынка.

Таким образом, в рейтинге устойчивости экономик ведущих мировых держав Российская Федерация занимает твердое второе место, уступая лишь динамично развивающемуся Китаю. Неплохие показатели демонстрирует и занявшая третью итоговую строчку Германия, имеющая развитое машиностроение и автопромышленные предприятия.

Остается добавить, что Соединенные Штаты Америки, традиционные лидеры различных экономических рейтингов, не учитывающих сбалансированность экономики, при комплексном анализе макроэкономических показателей остаются за пределами тройки лидеров и имеют критически низкие значения по некоторым из критериев.

Ранее ФАН опубликовало аналогичный рейтинг развития энергетики десяти ведущих государств мира, доказав, что Россия является самодостаточной энергетической сверхдержавой, в которой выдержан баланс между внутренними потребностями страны и объемами производства энергоресурсов, а также обеспечены доступные цены на энергопродукты.