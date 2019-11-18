Сбежавший из России олигарх Чичваркин начал финансировать ФБК из Лондона

Москва, 18 ноября. Основатель «Евросети» Евгений Чичваркин, который в настоящее время живет в Англии, заявил о создании в Лондоне «Фонда борьбы с коррупцией и поддержки либертарианства».

По словам олигарха, цель организации — финансировать ФБК Алексея Навального и поддерживать либертарианцев в России. В частности, речь идет о поддержке известного российского либертарианца Михаила Светова, который подозревается в педофилии.

Как сообщает «Экономика сегодня», миллиардер давно спонсирует ФБК и помогает осуществлять переводы западным инвесторам, которые боятся открыто поддерживать Навального. «Фонд борьбы с коррупцией и поддержки либерталианства» уже зарегистрирован на сайте Регистрационной палаты Великобритании. Сам Чичваркин указан как действующий директор.

Напомним, что ФБК Навального был внесен в список иностранных агентов, поскольку он вел политическую деятельность и получал финансирование из-за рубежа. Так, например, Минюст РФ зафиксировал три перевода на счета фонда из США и Испании. Только в этом году организация получила 140 тыс. рублей.

А августе этого года СК РФ возбудил уголовное дело против ФБК по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем». По версии следствия, сотрудники фонда и связанные с ним лица легализовали через его счета около 1 млрд рублей.