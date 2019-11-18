Стало известно, почему Россия пропустит конкурс «Мисс Вселенная» в 2019 году

Москва, 18 ноября. Директор конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк сообщила, что победительница состязания этого года Алина Санько не будет участвовать в конкурсе «Мисс Вселенная».

Беляк констатировала, что организаторы конкурса «Мисс Вселенная» в этом году очень поздно сообщили о датах и месте проведения финала — с 28 ноября по 8 декабря в Атланте, штат Джорджия. В России планировали отправить Санько на это состязание и на «Мисс Мира».

«В этом году конкурсы накладываются, один пройдет 8 декабря, а другой — 14 [декабря], — заметила директор всероссийского конкурса. — Мы об этом узнали меньше месяца назад. Из-за того, что организаторы так поздно сообщили, мы не едем».

У российской представительницы недостаточно времени на получение визы США и подготовку к конкурсу «Мисс Вселенная», отметила Беляк.

«Мы надеемся, что такой масштабный проект будет сообщать о деталях проведения конкурса заблаговременно», — приводит слова директора конкурса «Мисс Россия» ТАСС.

Санько примет участие в конкурсе «Мисс Мира», который пройдет в Лондоне 14 декабря. Состязание проводится ежегодно с 1951 года.

Представительница России на международных конкурсах красоты призналась, что самый главный конкурсный этап, по ее мнению, был связан с представлением благотворительного проекта.

«Я сотрудничала с благотворительным фондом «Подсолнух», — пояснила она. — Я человек искусства, люблю дарить свои навыки, проводить мастер-классы. Я считаю, что искусство может помочь человеку избавиться от болезней».

Ранее представительницу Таиланда Сиретхорн Лиарамват назвали победительницей 59-го международного конкурса красоты «Мисс интернешнл».