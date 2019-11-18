Ходорковский сменил Навального на Дудя ради «глобального перезапуска оппозиции»

Москва, 18 ноября. Беглый олигарх Михаил Ходорковский, разочаровавшийся в Алексее Навальном, решил пойти по пути наименьшего сопротивления и завербовать Юрия Дудя. Блогер успел зарекомендовать себя во время протестной активности летом 2019 года в Москве.

Ранее стало известно, что Юрий Дудь стал лауреатом премии «Профессия — журналист». Ее организатором является признанная в России нежелательной организация «Открытая Россия», которая существует на деньги Ходорковского. Дудь получил награду за псевдодокументальный фильм «Беслан. Помни», вызвавший широкий общественный резонанс.

Как пишет «Политика сегодня», беглый олигарх хорошо известен тем, что взращивает «оппозиционеров», цель которых — раскачивание политической ситуации в России. На протяжении многих лет одним из таких проектов Ходорковского был Алексей Навальный. Однако предвыборный период 2019 года изменил мнение Ходорковского об эффективности этого блогера, и олигарх полностью разочаровался в своем протеже.

Теперь, когда проект в лице Алексея Навального «прогорел», Михаилу Ходорковскому нужен новый человек для проталкивания определенных идей. На раскрутку нового персонажа у олигарха времени нет — в 2021 году состоятся выборы в Госдуму, которые можно использовать для организации протестного движения, — и Ходорковский решил пойти по пути наименьшего сопротивления. Выбор пал на Юрия Дудя, у которого есть своя аудитория. Издание отмечает, что в большинстве своем подписчики Дудя на YouTube — молодежь, через которых легко продвигать любые установки.

Минувшим летом Юрий Дудь «отличился» призывами выйти на митинг 10 августа в Москве.

«10 августа, в субботу, в 14:00, я выйду на проспект Сахарова на митинг в поддержку уже арестованных и против ментовского беспредела. Митинг согласован, причем сразу на 100 000 человек. Будет круто, если столько народу туда и придет. Чем больше нас, тем больше шансов, что когда-нибудь граждан России перестанут бить шпалой по лицу», — заявлял он.

На Сахарова Дудь пробыл недолго: он сделал фото для прессы и уехал на мероприятие, где был ведущим. Однако часть его подписчиков все же пришла на митинг — посмотреть на своего кумира. Вероятно, именно поэтому Ходорковский и решил «перезапустить оппозиционный бренд» при помощи Дудя: многомиллионная армия фанатов блогера готова с легкостью проглотить все, что скажет «новый Навальный», резюмирует издание.