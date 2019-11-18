Онищенко оценил предложение сократить время продажи алкоголя в магазинах

Москва, 18 ноября. Сократить на один час время продажи алкоголя в России — хорошая инициатива, которая приносит результат. Об этом заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

В беседе с корреспондентом «360» он напомнил, что регионы уже ограничили продажу алкоголя, в частности, речь идет о Чечне и Ингушетии. Онищенко подчеркнул, что десять лет назад президент России Владимир Путин подписал концепцию алкогольной политики, которая включает в себя и экономические, и возрастные, и временные меры.

Он назвал эффективной алкогольную политику в России, указав на то, что употребление спиртных напитков в стране значительно снизилось. Как заметил Геннадий Онищенко, некие спортивные деятели, «которых вообще-то надо называть деятелями алкогольной мафии», поддерживают разрешение продажи алкоголя на стадионах.

«Давайте назовем Лужники «Пивная № 1», — иронично сказал Онищенко, заметив, что РФ может превратиться в Финляндию, где действует жесткая алкогольная политика.

Ранее сообщалось, что «Общероссийский народный фронт» выступил с предложением ужесточить федеральные законы, регламентирующие продажу алкоголя в магазинах. Если соответствующая инициатива ОНФ будет принята, то во многих регионах страны время продажи спиртного сократится на час.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья, депутат Федот Тумусов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил, что предложение по ограничению времени продажи спиртного в магазинах интересное, однако оно требует более четких расчетов и продуманных подходов.