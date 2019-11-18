Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Прощание с политиком Исаевым пройдет в закрытом режиме

1 438
0 Оставить комментарий

Прощание с политиком Исаевым пройдет в закрытом режиме

Москва, 18 ноября. Прощание с директором Института актуальной экономики Никитой Исаевым пройдет в закрытом режиме, говорится в Telegram-канале «Исаев».

В послании говорится, что решение провести траурную церемонию в закрытом режиме приняла семья политика.

«Просим отнестись к нему с уважением. Для нас это тяжелая утрата. Всю свою жизнь он посвятил людям. Сейчас мы просим права проводить его в последний путь в узком кругу родственников», — говорится в сообщении.

Источник Федерального агентства новостей в субботу сообщил, что Исаеву стало плохо в поезде, который следовал из Тамбова в Москву. На железнодорожной станции «Узуново» экономиста ожидали врачи, они констатировали смерть Исаева. По предварительным данным, мужчина умер от сердечно-сосудистой недостаточности и остановки сердца. Исаеву был 41 год.

Следователи выясняют обстоятельства гибели лидера движения «Новая Россия». По предварительным данным, смерть политика не носит криминальный характер, отметила «Газета.ру».

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров