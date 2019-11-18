Прощание с политиком Исаевым пройдет в закрытом режиме

Москва, 18 ноября. Прощание с директором Института актуальной экономики Никитой Исаевым пройдет в закрытом режиме, говорится в Telegram-канале «Исаев».

В послании говорится, что решение провести траурную церемонию в закрытом режиме приняла семья политика.

«Просим отнестись к нему с уважением. Для нас это тяжелая утрата. Всю свою жизнь он посвятил людям. Сейчас мы просим права проводить его в последний путь в узком кругу родственников», — говорится в сообщении.

Источник Федерального агентства новостей в субботу сообщил, что Исаеву стало плохо в поезде, который следовал из Тамбова в Москву. На железнодорожной станции «Узуново» экономиста ожидали врачи, они констатировали смерть Исаева. По предварительным данным, мужчина умер от сердечно-сосудистой недостаточности и остановки сердца. Исаеву был 41 год.

Следователи выясняют обстоятельства гибели лидера движения «Новая Россия». По предварительным данным, смерть политика не носит криминальный характер, отметила «Газета.ру».