«Газпром» выдвинул «Нафтогазу» условия

Москва, 18 ноября. «Газпром» направил «Нафтогазу» свои условия по продлению контракта на транзит газа. Российский газовый гигант заявил о готовности заключить новое соглашение, заложив в него возможный рост спроса на газ в Европе, если Украина откажется от всех своих претензий и прекратит судебные разбирательства.

«Газпром» также ждет отмены штрафа, наложенного украинским антимонопольным органом, и отзыв ходатайства о проведении проверки со стороны Европейской комиссии .

Кроме того, российская сторона рассчитывает на возобновление Киевом прямых закупок газа (в настоящее время Украина покупает реэкспорт российского газа у европейских стран), пишет «Газета.ру».

Отметим, что действующий контракт на транзит российского газа в Европу истекает в этом году, а стороны пока не договорились о его продлении. Украинская сторона пытается принудить «Газпром» к пролонгации договора на выгодных для себя условиях и обязать компанию предоставить гарантии на прокачку определенного объема газа.

Россия в свою очередь настаивает на отмене всех судебных претензий со стороны Украины, как на обязательном условии сделки. На сегодняшний день, если верить главе «Нафтогаза» Андрею Коболеву, Киев намерен взыскать с Москвы по газовым спорам не менее 22 млрд долларов. При этом он не стал уточнять, что конкретно входит в эту сумму.