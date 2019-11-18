«Эвертон» готов заплатить за Чалова 25 млн фунтов

Москва, 18 ноября. По информации Федерального агентства новостей, нападающий ЦСКА Федор Чалов в зимнее трансферное окно может стать футболистом одного из английских клубов.

По словам источника, предметный интерес к 21-летнему игроку сохраняет «Кристал Пэлас», который уже предпринимал попытку подписать футболиста за 23 млн фунтов летом. Кроме того, вторым претендентом на Чалова является «Эвертон», который давно следит за футболистом и готов заплатить за его трансфер зимой 25 млн фунтов. ЦСКА оценивает Чалова в 30 млн.

Чалов — воспитанник ЦСКА. На его счету 108 матчей, 35 голов и 19 результативных передач в составе «армейцев». В текущем сезоне он провел 22 встречи, забил 5 мячей и 5 раз ассистировал партнерам.

Отметим, что минувшим летом из «Эвертона» в ЦСКА перешел полузащитник Никола Влашич, ранее выступавший за столичный клуб на правах аренды.