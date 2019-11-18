Спецназ начал разгонять демонстрантов у парламента в Тбилиси

Тбилиси, 18 ноября. Силы специального назначения начали разгон участников протестной акции у парламента в Тбилиси.

Как передает телеканал «Рустави-2», спецназ в понедельник начал разгон демонстрантов в Тбилиси, которые собрались с той стороны здания парламента страны, где расположены служебные входы.

По данным СМИ, участники протестной акции оказывают сопротивление, но постепенно сдают позиции. При разгоне демонстрантов силы специального назначения не использовали воду, газ или иные специальные средства.

В Тбилиси прошел антиправительственный митинг, участники которого требовали отправить правительство в отставку и провести внеочередные выборы. Манифестанты заявили о намерении парализовать работу депутатов. Отметим, протестные акции начались в Грузии еще 14 ноября после того, как депутаты отказались голосовать за поправки в конституцию, которые предполагали изменения смешанной избирательной системы на пропорциональную.

Министерство внутренних дел Грузии заявило, что действия демонстрантов, участвующих в акциях протеста в Тбилиси, вышли за рамки закона. Кроме того, согласно заявлению ведомства, некоторые грузинские политические лидеры открыто призывают протестующих блокировать работу парламента.