Ученые выяснили, почему с возрастом начинает расти живот

Берлин, 18 ноября. По мере старения организма способность сжигать жир уменьшается, и он начинает откладываться под кожей, в мышцах и вокруг внутренних органов. Ученые из США и Германии провели исследование и выяснили, почему с возрастом начинает расти живот. Результаты работы были опубликованы в журнале Cell Metabolism.

Жир, который накапливается в брюшной полости, называют висцеральным. Его избыток приводит к развитию ожирения, диабета второго типа и воспалительных заболеваний.

Группа исследователей под руководством профессора сравнительной медицины и иммунобиологии из Йельской школы медицины заметили, что у пожилых мышей иммунные В-клетки в брюшном жире разрастаются. Этот процесс приводит к нарушению обмена веществ и возникновению воспаления.

Ученые считают, что при попадании инфекции в молодой организм В-клетки увеличиваются, а после победы над заболеванием сокращаются до исходного размера. С возрастом В-клетки перестают уменьшаться и остаются в брюшном жире, что приводит к ожирению и хроническому воспалению, а также вызывает предрасположенность к развитию диабета.

В результате эксперимента также выяснилось, что В-клетки разрастаются, когда получают сигналы от близлежащих макрофагов. Ученые установили, что при условии уменьшения сигнала макрофагов и удаления жировых клеток можно обратить процесс экспансии В-клеток.

Отмечается, что для лечения некоторых онкологических заболеваний уже используют препараты, нейтрализующие В-клетки.

Как передает «Газета.Ru», ожирение считается одной из острых проблем в современном обществе. В России от этого заболевания страдают около 25% населения.