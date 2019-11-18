Лавров заявил, что из-за шагов США возрастает необходимость в диалоге РФ и Белоруссии

Москва, 18 ноября. Необходимость в диалоге России и Белоруссии по вопросам стратегической стабильности возрастает на фоне шагов США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств двух стран.

Российский министр констатировал, что решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности вызывает беспокойство. Он подчеркнул, что кризис в сфере контроля над вооружениями углубляется.

«В этих условиях возрастает необходимость нашего взаимодействия по всему комплексу этих проблем, что было бы в интересах предотвращения негативных тенденций в сфере стратегической стабильности», — обратил внимание Лавров.

8 ноября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Вашингтон игнорирует озабоченность России по поводу ДСНВ и не проясняет планы насчет продления СНВ-3 — сохраняющее силу соглашение о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, которое президенты России и США подписали в апреле 2010 года.