США запрещает Египту закупать российские истребители. Александр Малькевич. ФАН-ТВ

Трамп переезжает, Вашингтон требует Японию платить больше за американские военные базы и запрещает Египту покупать российские истребители. Об этом и многом другом Александр Малькевич расскажет в новом выпуске «Слова на свободе».

Здравствуйте, дорогие друзья и вновь «Слово на свободе», вновь с вами я, чтобы рассказать о тех удивительных вещах, в плохом смысле этого слова, к сожалению, которые происходят вокруг мира медиа и происходят из США, поскольку это законодатель мод в сфере технологий, СМИ и конечно же демократии. Сначала я анонсирую, что Фонд защиты национальных ценностей завершает работу над докладом, который посвящен преступлениям Facebook.

WhatsApp пожизненно блокирует пользователей

Администрация мессенджера WhatsApp начала пожизненно блокировать пользователей. Такое наказание можно получить за участие в «сомнительных» групповых чатах. Одними из первых на блокировку пожаловались несколько пользователей Сети, которые были заблокированы за подозрительные названия для университетского и школьного чатов. При этом под «вечный бан» попали сами чаты, их создатели и все участники.

Один из заблокированных пользователей отметил, что администрация усмотрела в названии его группы признаки «злонамеренности» и ограничила доступ к мессенджеру сразу 100 состоявших в ней людям. При этом попытки оспорить блокировку остаются безрезультатными.

Пользователи Twitter накинулись на основателя Virgin Group Ричарда Брэнсона за фото

Пользователи Twitter накинулись на основателя Virgin Group Ричарда Брэнсона за фото, сделанное по случаю открытия Центра предпринимательства Брэнсона в ЮАР.

Комментаторы интересовались, где сэр Брэнсон нашел столько белых. А ведь и правда, учитывая с какой частотой их отстреливают, задача усложняется.

В ЮАР участились атаки на белых фермеров. За последнюю неделю совершено 15 нападений, среди которых 3 убийства, а также изнасилования 72-летней и 60-летней женщин. В 2010 году их было 63 000, а в конце 2018 года только 10 000. Пресс-секретарю Virgin уже пришлось извиниться, удалить фото и разместить новые снимки с чернокожими людьми.

США потребовали от Токио увеличить расходы на содержание американских военных в Японии

Вашингтон потребовал от Токио примерно в пять раз увеличить расходы на содержание американского военного контингента в Японии.

«Что-то до фига», — подумали в Токио и ответили отказом. Мол, мы и так больше всех союзников платим. Расходы в этом году на содержание 54 тысяч американских солдат составляют 197,4 млрд иен (1,8 млрд долларов). То есть Трамп требует порядка 9 млрд ежегодно. Ну может в пять раз и нереально, а в два-три раза? Сначала по максимуму, потом сбросить — японцы еще и благодарить будут.

США запрещают Египту приобретать российские истребители

Пентагон и Госдепартамент в совместном письме пригрозили властям Египта санкциями, если те приобретут российские истребители Су-35. В письме госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер убеждали египетского министра обороны отменить сделку с Россией.

«Новая крупная сделка с Россией как минимум осложнит в будущем обмен военной информацией с США и американскую военную помощь Египту», — сообщили политики.

Эта сделка, по данным источников, была проведена в конце 2018 года и подразумевает поставку более двух десятков самолетов на сумму $2 млрд. Сами поставки должны начаться в 2020-2021 годах.

Президент США Дональд Трамп поприветствовал отставку президента Боливии

Президент США Дональд Трамп поприветствовал отставку Эво Моралеса, заявив, что это важный сигнал для «нелегитимных» властей Никарагуа и Венесуэлы.

«Соединенные Штаты аплодируют боливийскому народу в части его стремления к свободе, а боливийским военным — за выполнение клятвы защищать не только одного человека, но и Конституцию Боливии…Эти события — важный сигнал нелегитимным режимам в Венесуэле и Никарагуа, что демократия и воля народа всегда победят. Сейчас мы на шаг ближе к абсолютно демократическому, процветающему и свободному Западному полушарию, — написал Трамп.

Трамп переезжает из башни в резиденцию

Президент США Дональд Трамп объявил, что уезжает из Нью-Йоркской башни Трампа, и переезжает во Флориду, где у него будет постоянная резиденция.

«Я люблю Нью-Йорк, но Нью-Йорк никогда не будет великим снова под нынешним руководством губернатора Эндрю Куомо и мэра Билла Де Блазио», — написал Трамп в Twitter.

«Пенсильвания-авеню, Белый дом — это место, которое я полюбил и останусь, надеюсь, там еще на пять лет, пока мы сделаем Америку великой. Но моя семья и я сделаем Палм-Бич, штат Флорида, нашим постоянным местом жительства», — добавил Трамп.

Что касается взаимоотношений Трампа и элиты Нью-Йорка, то эта «любовь» взаимна. Причем Трамп этого не отрицает. По словам президента, также к решению переехать его подтолкнуло плохое отношение политической элиты Нью-Йорка.

The New York Times за 2018 год 93 292 раза упомянуло слово «Trump» в своих статьях

Не только Трамп одержим непослушными медиа. Одержимость проникла и в The New York Times. Издание за 2018 год 93 292 раза упомянуло слово «Trump» в своих статьях. Это примерно один раз на каждые 250 значимых слов (не учитывались слова вроде «and, but, the» и т.д.). «Trump» — четвертое по употребимости значимое слово («Obama» в пиковом 2008 году занял лишь девятое место). В целом The New York Times говорит о Трампе в несколько раз больше, чем о любом другом президенте.

Бывший посол США в России баллотируется в губернаторы штата США

59-летний Джон Хантсман, который служил послом США в России с октября 2017 года, покинул свой пост и теперь официально заявил о том, что баллотируется в губернаторы штата Юта.

«Мы служили нашей стране на двух дипломатических постах. Теперь мы чувствуем, что пришло время вернуться в наш родной штат. Снова», — сказал Хантсман в видеоролике.

«Мы» — потому что в видео он не один, а вместе с женой. Это, видимо, одна из тактик политика — акцентировать внимание на том, какой он примерный семьянин.

Госдума пришла к выводу, что «Север.Реалии» должен быть внесен в реестр СМИ-иностранных агентов

Комиссия Госдумы по противодействию вмешательству в дела РФ пришла к выводу, что медиапроект «Север.Реалии», созданный «Радио свобода», должен быть внесен в реестр СМИ-иностранных агентов. Но я в очередной раз не понимаю, что это даст?

Во-первых, хотелось бы, чтобы этот реестр был где-то в открытом доступе, дабы понимать, сколько там СМИ уже есть и какие. Во-вторых, что дальше? Что за собой влечет внесение в реестр? Какие ограничения и сложности? Объясните! «Север.Реалии» — это интернет-ресурс, который администрируется, управляется и насыщается контентом из-за границы. Ну, будут они иноагентом, даже если мелкими буквами напишут об этом внизу, их сущность от этого не изменится.