В ГД заявили, что Facebook выполняет установки США по вмешательству в выборы разных стран

Москва, 18 ноября. Депутат Государственной думы России Андрей Альшевских назвал действия администрации Facebook, которую уличили во вмешательстве во внутренние дела стран, произволом. Сенатор Сергей Цеков в свою очередь предложил обозначить в России соцсеть как иноагентом.

Альшевских отметил, что Facebook, как и другие социальные сети, «начинает достаточно сильно заходить немного в другие плоскости», и вызывает неоднозначную реакцию со стороны официальных властей тех или иных государств.

Парламентарий напомнил, что офис социальной сети находится на территории США и администрация платформы работает строго в соответствии с американскими законами.

«Действия Facebook в этом направлении на территории других государств связаны с реализацией определенных установок или договоренностей с Белым домом», — констатировал депутат в беседе с «НьюИнформ».

Как напомнило издание, Facebook неоднократно уличали во вмешательстве в избирательный процесс в разных странах, в том числе на Шри-Ланке, в Иране и Египте. Кроме того, руководство американской соцсети в преддверии выборов в Мосгордуму заблокировало аккаунт Мосгоризбиркома, а в конце минувшего месяца ограничило доступ к двум сотням страницам российских пользователей с суммарной аудиторией в 8 млн человек «за влияние на дела Африки».

Альшевских отметил, что происходящее на сегодняшний день на американской платформе — произвол и нарушение законов, однако, вопреки обращениям представителей стран, руководство Facebook игнорирует их, а это обычно заканчивается блокировкой платформы.

«Раньше на эти вещи закрывали глаза, но в последнее время закрывать глаза нельзя, потому что соцсети начинают вмешиваться во внутренние дела того или иного суверенного государства, — указал член Госдумы. — любые требования, пожелания любого государства с просьбой соблюдать законы, они остаются без реакции и без принятия решения со стороны руководства Facebook. На фоне этого, многие страны открыто начинают блокировать соцсеть, искать пути решения проблем с блокировкой. Facebook просто отказывается идти на контакт и переговоры».

По мнению парламентария, соцсеть действует таким образом из-за тесного контакта с американскими властями. Речь идет, в частности, о сотрудничестве соцсети с ЦРУ и ФСБ.

Член Совета Федерации РФ Сергей Цеков предложил внести Facebook в список иноагентов и сформировать экономические рычаги давления на площадку.

«Facebook — антироссийская социальная сеть. Она вмешивается в наши внутренние дела, и это давно доказано», — подчеркнул сенатор.

Многие эксперты, в частности политолог Армен Гаспарян, убежден, что деятельность Facebook полностью подчинена интересам американского руководства. Неоднократно аккаунты российских политиков и общественных деятелей, открыто выражающих свою точку зрения, подвергались цензуре. Не так давно социальная сеть начала блокировать аккаунты международных организаций, сотрудничающих с Россией.

Федеральное агентство новостей привело десять фактов, доказывающих, что Facebook является инструментом спецслужб, рекламодателей и любых других заинтересованных партнеров соцсети.