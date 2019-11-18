Москва, 18 ноября. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении чрезвычайным и полномочным послом России в Словении Тимура Эйвазова. Текст документа, подписанного российским лидером, был опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин назначил нового посла России в Словении. В документе говорится, что чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Словения стал Тимур Рафаилович Эйвазов. Ранее он был советником-посланником посольства России во Франции. Второй указ касается освобождения от должности посла Доку Завгаева.

Ранее в Словении обиделись на Британию, назвавшую страну «вассалом СССР». Бывший председатель парламента Словении Милан Брглез раскритиковал министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, который назвал страну «вассалом СССР».

Инцидент произошел во время пресс-конференции, которую Хант провел вместе с главой МИД Словении Миро Цераром. Отвечая на вопросы журналистов, британский дипломат заявил, что Словения превратилась из «вассального государства Советского Союза в современную европейскую демократию». Он также отметил сильную экономику и туристическую привлекательность республики.

Брглез же возразил, что Словения никогда не зависела от Советского Союза, а также укорил словенских дипломатов в том, что они не поправили Ханта. По его словам, официальные лица Словении, присутствующие на пресс-конференции, не только никак не отреагировали на явное оскорбление, но, вероятнее всего, даже не заметили его.

Как писал RT, ранее российский лидер Владимир Путин назначил послом России в Великобритании Андрея Келина.