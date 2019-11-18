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Лавров назвал США виновными в углублении кризиса в сфере контроля над вооружениями

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Лавров назвал США виновными в углублении кризиса в сфере контроля над вооружениями

Москва, 18 ноября. Действия США приводят к углублению кризиса в сфере контроля над вооружениями. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.                                                                                                           

На открытии коллегии министерств иностранных дел России и Белоруссии Лавров заявил, что Москву «беспокоит тот кризис, который сейчас углубляется, в сфере контроля над вооружениями».                                                                                                          

«Имею в виду и решение Соединенных Штатов вслед за выходом из договора о противоракетной обороне разрушить договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — отметил министр иностранных дел РФ.                     

Напомним, в совместном заявлении сторон, которое делегации США и Австралии сделали по итогам 29-х ежегодных министерских консультаций, указывается, что страны подтвердили необходимость «новой эры» в области контроля над вооружениями с расширенным числом участников и систем вооружений.                                                               

Глава Белого дома Дональд Трамп ранее поручил администрации готовиться к «новой эре» контроля над вооружениями. В адрес России от США в перспективе будут звучать предложения присоединиться к Вашингтону «в этой новой возможности для достижения реальных результатов в области безопасности для наших стран и всего мира». Об этом американский президент сказал после того, как Вашингтон инициировал прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом напоминает «Газета.Ru».                                                                                                                      

Член комитета Госдумы по обороне, депутат Ринат Хайров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что российский президент Владимир Путин стремится к диалогу с другими странами в части контроля над оружием. Как заметил глава российского государства ранее, оружие необходимо для того, чтобы «гарантировать безопасность с учетом растущих для нас угроз». По словам эксперта, в заявлении президента России прослеживается желание избежать гонки вооружений с другими странами.                                                                          

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