Отец Нурмагомедова отреагировал на нападки из-за российского флага

Москва, 18 ноября. Отец и личный тренер действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов — прокомментировал нападки на спортсмена из-за того, что тот не выходит на поединки с российским триколором.

Отец Нурмагомедова подчеркнул, что Дагестан является неотъемлемой частью России.

«Нас объявляют: «Dagestan, Russia». Дагестан — это Россия… Мы — субъект в составе Российской Федерации. Нас объявляют каждый раз, как россиян», — отметил он, отвечая на вопрос касательно ситуации с флагом РФ.

По мнению Абдулманапа Нурмагомедова, слава и известность вовсе не испортили его сына, поскольку боец правильно их использует, сообщает «МИР24».

При этом он признался, что Нурмагомедову-младшему приходится нелегко, поскольку везде нужно ходить с охраной.

«Он не может пойти с семьей куда-то, не может отвести дочку в детский сад. Да даже просто пойти на базар, купить яблоки. Для него это что-то сумасшедшее. У него восемь телохранителей», — рассказал отец бойца.

Ранее Нурмагомедов объяснил, почему он не выходит на ринг с флагом РФ. По его словам, демонстрация триколора не является весомым проявлением патриотизма. Он также подчеркнул, что флагу необходимо соответствовать, а не просто «поднимать его над головой».