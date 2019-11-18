Украина не готова к встрече в «нормандском формате»

Несмотря на то, что президент Украины имеет большинство в Верховной раде, необходимые законы для реализации Минских соглашений до сих пор не приняты. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Андрей Иванов.

Подготовка к «нормандской встречи»

Глава немецкого министерства иностранных дел Хайко Маас в понедельник, 18 ноября, отправится на Украину. Он обсудит вопросы урегулирования военного конфликта, в том числе в контексте подготовки саммита «нормандской четверки». Об этом сообщил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

Он отметил, глава МИД ФРГ уже во вторник посетит линию разграничения. Маас проведет встречу с украинским президентом лидером Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком и главой МИД Вадимом Пристайко.

«После состоявшегося недавно разведения сил в нескольких местах на востоке Украине речь идет о том, какие дальнейшие конкретные меры могут быть согласованы саммитом «нормандской четверки» в декабре», — заявил Бургер.

Кроме того, Бургер заметил, что за последние недели на Украине произошли «существенные улучшения» в некоторых областях. Поэтому необходимо использовать с пользой «этот импульс».

«Цель встречи «нормандского формата» — способствовать реализации Минских соглашений. Согласовать конкретные шаги, чтобы улучшить ситуацию на востоке Украины. Этому и служит визит министра иностранных дел, чтобы его проинформировали на месте, что было достигнуто в последнее время и о тех областях, в которых особенно важно продвинуться вперед», — добавил Бургер.

Украинская спекуляция

Как отметил Андрей Иванов, Украина пытается откровенно спекулировать на теме «нормандского формата». Владимир Зеленский постоянно говорит, что готов к встрече. Более того, пытается выставить дело так, что якобы Россия не готова к диалогу. Однако все мировые лидеры понимают, что для встречи нужны какие-то конкретные результаты.

«Пока же Киев дальше общих слов и абстрактных деклараций не продвинулся. Формально Зеленский согласился с «формулой Штайнмайера». Но ведь в новом документе ничего не сказано кроме того, что уже было прописано в Минских соглашениях. Несмотря на то, что Зеленский имеет большинство в Верховной раде, необходимые законы, которые были анонсированы, до сих пор не приняты», — добавил Андрей Иванов.

Эксперт отметил, что нет никакого намека на то, что украинская сторона намерена всерьез выполнить Минские соглашения. А тогда зачем встречаться? Только ради того, чтобы Зеленский мог засветиться рядом с главами Германии, Франции и России? Отвечая на тот вопрос, Иванов обратил внимание, что украинские президенты очень любят такие пафосные встречи.

«С удовольствием фотографируются на них. Мол, посмотрите, нас принимают как равных. Хотя сам по себе такой стиль поведения говорит о том, что равной украинская сторона на переговорах быть не может. Можно вспомнить, как бывший президент Украины Петр Порошенко неоднократно пытался попасть в один кадр с американским лидером. «Нормандский формат», безусловно, очень действенный механизм. Но пока к использованию ресурсов встречи лидеров «четверки» не готов именно Киев. Отсюда мы наблюдаем вялотекущие действия дипломатов разного уровня. Они ездят с инспекциями, делают заявления, но в целом дело не сдвигается с мертвой точки», — добавил Андрей Иванов.

По мнению эксперта, причина этого кроется в том, что Зеленский на самом деле не знает, что делать с Донбассом. Реинтегрировать его на нормальных условиях он не может. Признать очевидное и отпустить край в свободное плавание — тоже.

«Но сколько можно затягивать решение проблемы? Вот если бы встреча «нормандской четверки» состоялась, то можно было бы создать иллюзию какой-то деятельности. Только зачем Макрону, Меркель и Путину помогать Зеленскому пиариться внутри Украины? Так что ситуация пока замороженная. Если Европа не окажет на Киев давление, то нынешняя ситуация может продолжаться бесконечно долго. А давление это может быть только в одном направлении — быстрое и безукоснительное выполнение политической части Минских соглашений. Но Европе, по всей видимости, это пока не нужно», — заключил Андрей Иванов.

«Формула Штайнмайера» после разведения вооружений на линии соприкосновения подразумевает три пункта. Первый — проведение выборов в ДНР и ЛНР. Второй — подтверждение демократических выборов со стороны ОБСЕ и вступление в силу закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», но на временной основе. Третий — закрепление особого статуса Донбасса в украинской конституции, передача контроля над границей РФ. И только потом уже на постоянной основе должен вступить в силу особый статус Донбасса.

В 2014 году на территории Украины началась гражданская война. Причиной стало нежелание жителей Донбасса признавать правительство, которое пришло к власти в результате кровопролитного неконституционного государственного переворота. В ответ действующий на тот момент президент страны Петр Порошенко объявил о начале так называемой антитеррористической операции, которая по сути стала карательным походом на мирных граждан своей же страны. По данным ООН, в ходе братоубийственного конфликта погибли свыше 13 тысяч человек.