Военный аналитик Андрей Кошкин заявил, что только Россия может стабилизировать обстановку в сирийской провинции Алеппо.

Ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков во время брифинга сообщил, что военная полиция РФ продолжает вести патрулирование сирийско-турецкой границы по маршрутам в провинции Алеппо.

«Подразделениями российской военной полиции продолжено патрулирование по маршрутам Айн-Иcса — Бир-Саид — Абу — Даля, Кобани — Каракозак — Бир-Али-Сулим, Аджами — Бозгекли, Аджами — Каракозак в провинции Алеппо», — значится в сообщении российского офицера.

Маршруты армейской авиации ВКС РФ пролегали через Камышлы — Чанаджик — Дейла — Тель-Эш-Шур-Гарби — Зенар — Камышлы и Тифор. Далее — к вертолетной площадке Эль-Хура — Афан — Мост — Квайрес. Кроме того, за минувшие сутки представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели две гуманитарные акции в населенных пунктах Эль-Хиша провинции Ракка, а также в городе Алеппо. Нуждающимся жителям выдали 2715 продовольственных наборов общим весом более 10,5 тонны.

Комментируя ситуацию, военный аналитик, эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что Российская Федерация продолжает последовательно выполнять действия, направленные на стабилизацию обстановки в Сирии и привнесение мира на территорию ближневосточной страны.

«Тут нужна ретроспектива с 2014 года, когда борьбой с террористами ИГИЛ1 (организация запрещена в России. — Прим. ФАН) и построением их псевдохалифата якобы занимались США. Но эффективность их действия равнялась даже не нолю, она была с отрицательным знаком. Ситуация начала меняться только после того, как боевики уже практически были на окраинах Дамаска и хотели уничтожить законно избранного президента, тогда Башар Асад обратился за помощью к Москве. С этого момента началась настоящая борьба с террористической организацией ИГИЛ», — поясняет эксперт.

В то время руководство России ответило на призыв Дамаска и в кратчайшие сроки перебросило на территорию САР военную технику и личный состав, начав последовательно перерезать все подпитывающие террористов финансовые пути. Наносились удары живой силе противника, по центрам снабжения террористов, и ситуация действительно начала меняться.

«Со временем ситуация дошла до решения проблемы региональных интересов Турции, которая уже давно старалась зачистить на 30-32 км от границы север Сирии. Им было необходимо обезопасить свою границу, и операция «Источник мира» показала, кто на чьей стороне. США просто бросили курдов и решали свои задачи, связанные с кражей нефти и газа из недр Сирии. В такой ситуации Россия опять-таки проявила мудрость и вдумчивость, смогла стабилизировать ситуацию. Реджеп Тайип Эрдоган тогда звонил и разговаривал с Дональдом Трампом, но вот к Владимиру Путину он полетел лично, где стороны долго и упорно согласовывали все особенности дорожной карты, которая родилась в виде меморандума из 10 пунктов. И на сегодня все они выполняются, а один из них — это совместное патрулирование», — продолжил Андрей Кошкин.

Соответственно, то патрулирование, которое проводят сотрудники российской военной полиции в провинции Алеппо, позволяет сохранять и достигнутые ранее успехи: Сирия постепенно подтягивает свои войска и укрепляет позиции, усиливая свое влияние в регионе.

«Российские патрули сейчас активно стабилизируют обстановку на севере Сирии, потому что Дамаску довериться уже некому. К тому же нет других сил, которые помогли бы это сделать. И это очень мудрое, устраивающее Турцию решение, которая начала операцию «Источник мира». Курды опять переметнулись к американцам, потому что им выгоднее получать какие-то доходы от реализации незаконной добычи нефти и ее продажи. Так что вот в такой необычно сложной ситуации именно Россия в состоянии организовать непростое патрулирование. Это уже является уникальной моделью перевода страны из хаоса в ситуацию устойчивого развития государства и мира на этой земле», — заключил Кошкин.

Напомним, что 9 октября Турция объявила военную операцию против курдских боевиков и террористов «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка) в Сирии, которая получила название «Источник мира».

Операция продлилась до 22 октября, когда Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в зоне безопасности. Вскоре после этого ООН сообщила о затишье в Сирии после начала вывода курдских банд из зоны безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.