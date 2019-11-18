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Писатель Сахновский умер в возрасте 61 года

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Писатель Сахновский умер в возрасте 61 года

Екатеринбург, 18 ноября. Российский писатель Игорь Сахновский скончался в Екатеринбурге в возрасте 61 года. Об этом в понедельник рассказал журналистам коллега и приятель Сахновского, член Союза писателей России Евгений Касимов.

Как отмечает ТАСС, литератор умер в результате разрыва аорты.

Сахновский-прозаик получил известность в 1999 году, когда в журнале «Новый мир» был размещен его первый роман «Насущные нужды умерших». Сахновский является автором таких произведений, как «Человек, который знал все», «Заговор ангелов», «Быть может», пишет «Культуромания».

Сахновский являлся членом Союза писателей России, его книги издавались в Германии, Франции, Британии и Нидерландах.

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Источник: ТАСС
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